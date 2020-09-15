Що робити, якщо з’явилися симптоми COVID-19. Алгоритм дій від Національної служби здоров’я

Національна служба здоров’я рекомендує у разі появи симптомів коронавірусної інфекції одразу звертатися до сімейного лікаря. Якщо такого немає, пацієнту варто викликати швидку або звернутися на гарячу лінію.

Як повідомили у НСЗУ, у разі появи лихоманки, кашлю, задишки або утрудненого дихання варто звернутися до лікаря, який за необхідності спрямує мобільну бригаду для тестування на COVID-19.

“Тобто ви не шукаєте самостійно, де зробити тест, і не йдете до лабораторії, щоб здати аналіз. За викликом лікаря до вас додому зобов’язана приїхати мобільна бригада. Вона бере у вас зразки для тестування і доставляє їх в лабораторію”, — повідомили у Нацслужбі здоров’я.

Якщо лікаря немає

У разі, якщо ви не підписали договір з сімейним лікарем, або ваш лікар відмовив вам у виклику мобільної бригади попри наявність симптомів, необхідно зателефонувати на регіональну телефонну “гарячу лінію” з питань COVID. Номер телефону можна знайти на сайті НСЗУ, на сайті.

“У разі якщо у вас критичний стан (утруднене дихання, висока температура) – телефонуйте 103. Якщо за висновком бригади екстреної меддопомоги ви не потребуєте госпіталізації, то вам нададуть необхідну медичну допомогу на місці та рекомендації стосовно самоізоляції. Також бригада ЕМД направлять до вас мобільну бригаду для забору зразків для тестування”, — додали в НСЗУ.

Що з тестами

Як повідомили у Національній службі, результати тестування повідомлять особисто пацієнту та його лікарю. У разі підтвердження діагнозу лікар надасть рекомендації щодо самоізоляції та лікування в домашніх умовах, якщо перебіг захворювання легкий. Або порекомендує звернутись до лікарні, якщо перебіг важкий. Контакті особи також мають пройти тестування на COVID-19.

У разі госпіталізації, тестування на COVID-19 і все необхідне лікування пацієнт отримує у в медичному закладі. Всі послуги з лікування коронавірусної хвороби в лікарні та необхідні для цього ліки є для пацієнта безоплатними.