У Тернополі юнак підпалив банк, намагаючись «врятувати» знайому з Telegram

У Тернополі правоохоронці затримали 20-річного жителя Тернопільського району, якого підозрюють у підпалі приміщення банку. За версією слідства, хлопець виконав вказівки осіб, які використовували схему вербування через Telegram.

За даними прокуратури, юнак познайомився з дівчиною в одному з чат-ботів для знайомств. Після домовленості про зустріч з ним зв’язалися невідомі, які представилися співробітниками українських спецслужб. Вони повідомили, що його нова знайома нібито працювала в кол-центрі, пов’язаному з ФСБ, і була затримана.

Щоб переконати хлопця, співрозмовники надіслали йому фотографію дівчини та заявили, що для її «порятунку» потрібно виконати спеціальне завдання. За їхньою версією, необхідно було підпалити двері банківської установи в Тернополі, аби виманити назовні іншого нібито причетного до діяльності кол-центру чоловіка.

Увечері 30 червня юнак придбав пальне, прийшов до фінансової установи та підпалив вхідні двері. Свої дії він транслював через відеодзвінок особам, які давали йому вказівки.

Правоохоронці швидко встановили особу підозрюваного та затримали його. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Санкція статті передбачає покарання від трьох до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводять слідчі Тернопільського районного управління поліції за оперативного супроводу Управління СБУ в Тернопільській області.