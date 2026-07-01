З діабетом, гіпертонією та ожирінням: на Тернопільщині мобілізували чоловіка, який вже через два дні потрапив у лікарню

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про випадок мобілізації чоловіка з низкою серйозних захворювань, якого військово-лікарська комісія визнала повністю здоровим.

За словами омбудсмана, 3 червня через Чортківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки мобілізували чоловіка, який мав цукровий діабет ІІ типу, гіпертонічну хворобу ІІ стадії, ожиріння IV ступеня та псоріаз.

Після проходження ВЛК його направили на полігон. Втім уже через два дні після прибуття на місце чоловік потрапив до лікарні з гіпертонічним кризом.

Як зазначив Дмитро Лубінець, після перевірки документів з’ясувалося, що військово-лікарська комісія визнала чоловіка повністю здоровим, попри наявність у нього серйозних діагнозів.

Омбудсман наголосив, що це не поодинокий випадок. За його словами, лише протягом останніх двох днів до нього надійшло кілька подібних звернень.

«Такі випадки неприпустимі. Рішення ВЛК мають ухвалюватися виключно на підставі реального стану здоров’я людини», — підкреслив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.