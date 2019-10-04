Як зберегти моркву: перевірений рецепт Тетяни Козак із Тернопілля

Як зберегти моркву? Пропоную Вам перевірений і смачний рецепт.

Вирішила спробувати і мені сподобалося.

Загалом робити все так само, як на борощову заправку, але без буряка.

Можна використовувати в суп, тушковану капусту, підливу, капусняк і т.д.

Заправка виходить не тільки смачною і яскравою, але ще зберігає більшу частину корисних речовин.

Складові:

🌶️Перець болгарський 1 кг.

🍃Цибуля 1 кг.

🥕Морква 3-3,5 кг.

🍅Помідор 2 л. (перекрутити через м’ясорубку)

🍅паста “Чумак ” 1/2 банки за бажанням

🍚Сіль 70 гр.

🍚Цукор 150 гр

🥛Оцет 70 мл.

🌻Олія 250-300 мл.

Моркву натерти на тертці.

Болгарський перець нарізати соломкою чи як Вам подобається.

Цибулю дрібно нарізати кубиками.

Помідори перекрутити через м’ясорубку.

Все це змішати, поставити на вогонь і довести до кипіння.

Додайте сіль+цукор+олію+томатну пасту”Чумак” і варимо 35 хв.

Додайте оцет і поваріть ще 10 хв.

Після цього — стерелізація 1 л. банки 30-35 хв.