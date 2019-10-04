14:00 | 4.10.2019
ГАРЯЧЕ:
Погляд

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Як зберегти моркву: перевірений рецепт Тетяни Козак із Тернопілля

Irena 0 Views Прокоментуй! ,

Світлина від Kozak Tania.

Як зберегти моркву? Пропоную Вам перевірений і смачний рецепт.
Вирішила спробувати і мені сподобалося.
Загалом робити все так само, як на борощову заправку, але без буряка.
Можна використовувати в суп, тушковану капусту, підливу, капусняк і т.д.

Заправка виходить не тільки смачною і яскравою, але ще зберігає більшу частину корисних речовин.

Складові:
🌶️Перець болгарський 1 кг.
🍃Цибуля 1 кг.
🥕Морква 3-3,5 кг.
🍅Помідор 2 л. (перекрутити через м’ясорубку)
🍅паста “Чумак ” 1/2 банки за бажанням

🍚Сіль 70 гр.
🍚Цукор 150 гр
🥛Оцет 70 мл.
🌻Олія 250-300 мл.

Моркву натерти на тертці.

Болгарський перець нарізати соломкою чи як Вам подобається.

Цибулю дрібно нарізати кубиками.

Помідори перекрутити через м’ясорубку.

Все це змішати, поставити на вогонь і довести до кипіння.
Додайте сіль+цукор+олію+томатну пасту”Чумак” і варимо 35 хв.
Додайте оцет і поваріть ще 10 хв.

Після цього — стерелізація 1 л. банки 30-35 хв.

Kozak Tania
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *