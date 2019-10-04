Як зберегти моркву: перевірений рецепт Тетяни Козак із Тернопілля
Як зберегти моркву? Пропоную Вам перевірений і смачний рецепт.
Вирішила спробувати і мені сподобалося.
Загалом робити все так само, як на борощову заправку, але без буряка.
Можна використовувати в суп, тушковану капусту, підливу, капусняк і т.д.
Заправка виходить не тільки смачною і яскравою, але ще зберігає більшу частину корисних речовин.
Складові:
🌶️Перець болгарський 1 кг.
🍃Цибуля 1 кг.
🥕Морква 3-3,5 кг.
🍅Помідор 2 л. (перекрутити через м’ясорубку)
🍅паста “Чумак ” 1/2 банки за бажанням
🍚Сіль 70 гр.
🍚Цукор 150 гр
🥛Оцет 70 мл.
🌻Олія 250-300 мл.
Моркву натерти на тертці.
Болгарський перець нарізати соломкою чи як Вам подобається.
Цибулю дрібно нарізати кубиками.
Помідори перекрутити через м’ясорубку.
Все це змішати, поставити на вогонь і довести до кипіння.
Додайте сіль+цукор+олію+томатну пасту”Чумак” і варимо 35 хв.
Додайте оцет і поваріть ще 10 хв.
Після цього — стерелізація 1 л. банки 30-35 хв.