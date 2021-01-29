08:00 | 29.01.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі замість відновлення дитячого садочка – чергова будівельна схема?

Redaktor 0 Views Прокоментуй! , ,

Сьогодні, 29 січня 2021р., на сесії пропонуватиметься продовжити схему з крадіжки приміщення дитячого садочку, – про це розповідає депутат міської ради від “Сили людей” Іван Сороколіт.

Проект рішення №24

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул.М.Кривоноса, 7а управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради

Розглянувши звернення управління освіти і науки Тернопільської міської ради, керуючись ст. 12, 92, 123 Земельного кодексу України,Законами України «Про землеустрій», «Про місцеве самоврядування в Україні», Генеральним планом м.Тернополя, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань регулювання земельних відносин та екології, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради (ЄДРПОУ 26198169) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0650га для БУДІВНИЦТВА ‼ та обслуговування нежитлової будівлі за адресою вул. М.Кривоноса, 7а.

2. Зобов’язати управління освіти і науки Тернопільської міської ради в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

❗ Нагадаємо, що земельна ділянка під садочком вже відведена.

Посилання на рішення – https://ternopilcity.gov.ua/…/rishennya-sesii/37818.html

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *