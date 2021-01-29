У Тернополі замість відновлення дитячого садочка – чергова будівельна схема?

Сьогодні, 29 січня 2021р., на сесії пропонуватиметься продовжити схему з крадіжки приміщення дитячого садочку, – про це розповідає депутат міської ради від “Сили людей” Іван Сороколіт.

Проект рішення №24

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул.М.Кривоноса, 7а управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради

Розглянувши звернення управління освіти і науки Тернопільської міської ради, керуючись ст. 12, 92, 123 Земельного кодексу України,Законами України «Про землеустрій», «Про місцеве самоврядування в Україні», Генеральним планом м.Тернополя, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань регулювання земельних відносин та екології, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради (ЄДРПОУ 26198169) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0650га для БУДІВНИЦТВА та обслуговування нежитлової будівлі за адресою вул. М.Кривоноса, 7а.

2. Зобов’язати управління освіти і науки Тернопільської міської ради в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Нагадаємо, що земельна ділянка під садочком вже відведена. Посилання на рішення – https://ternopilcity.gov.ua/…/rishennya-sesii/37818.html