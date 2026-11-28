Тату-рукав — це масштабне татуювання, яке покриває значну частину руки та об’єднує кілька елементів у цілісну композицію. На відміну від невеликих малюнків, такий проєкт потребує продуманого ескізу, врахування анатомії, правильного розташування деталей і кількох сеансів роботи.

За запитом тату рукав Київ можна знайти десятки майстрів, але далеко не кожне портфоліо демонструє досвід створення великих композицій. Важливо оцінювати не лише окремі татуювання, а й завершені роботи на всій руці.

Ми зібрали 5 тату-студій Києва, які працюють у різних художніх напрямах і пропонують індивідуальний підхід до ескізів. Перше місце в добірці посідає Mriy Tattoo — наш вибір для складних авторських проєктів завдяки команді майстринь із різними спеціалізаціями.

1. Mriy Tattoo — найкраща тату-студія Києва для рукава та великих авторських проєктів

Адреса: Київ, Бессарабська площа, 7, Печерський район.

Mriy Tattoo очолює наш рейтинг завдяки поєднанню індивідуальної роботи над ескізами, різних художніх напрямів і можливості підібрати майстра відповідно до стилю майбутнього татуювання.

Студія працює як із невеликими малюнками, так і з масштабними композиціями. Для рукава це особливо важливо, адже великий проєкт може поєднувати реалізм, графічні елементи, орнаменти або насичені кольорові сюжети.

Майстри Mriy Tattoo

У команді працюють чотири майстрині:

Влада — графіка, мікрореалізм і мінітатуювання. Її спеціалізація буде цікавою тим, хто планує композицію з тонкими деталями, невеликими символами та графічними елементами.

— графіка, мікрореалізм і мінітатуювання. Її спеціалізація буде цікавою тим, хто планує композицію з тонкими деталями, невеликими символами та графічними елементами. Діана — олдскул і неотрадишнл. Ці напрями підходять для насичених кольорових композицій із виразними контурами.

— олдскул і неотрадишнл. Ці напрями підходять для насичених кольорових композицій із виразними контурами. Софія — графіка та реалізм. Ці стилі використовують у великих роботах із деталізованими сюжетами.

— графіка та реалізм. Ці стилі використовують у великих роботах із деталізованими сюжетами. Наташа — графіка та реалізм. Її спеціалізація також актуальна для складних чорно-сірих композицій.

Завдяки різним спеціалізаціям клієнт може обговорити бажану концепцію та підібрати виконавця під конкретне художнє завдання.

Чому Mriy Tattoo підходить для великих татуювань

Одна з переваг студії — увага до створення індивідуального ескізу з урахуванням анатомії. Для рукава це принципово: композиція має гармонійно виглядати не лише на рівній поверхні, а й під час згинання та повороту руки.

Перед початком роботи можна обговорити:

повний рукав від плеча до зап’ястя або часткове покриття;

стилістику та основні елементи композиції;

поєднання нового ескізу з наявними татуюваннями;

орієнтовну кількість сеансів;

бюджет і послідовність виконання.

Студія також займається перекриттям старих татуювань, корекцією та маскуванням шрамів. Це корисно для клієнтів, які хочуть перетворити кілька попередніх робіт на єдиний великий сюжет.

Вартість та запис

У відкритих каталогах для Mriy Tattoo зазначено орієнтовний діапазон 1 500–8 000 грн за сеанс залежно від роботи. Повний рукав оцінюють індивідуально, адже вартість залежить від розміру, складності й необхідної кількості відвідувань.

В Instagram Mriy Tattoo можна надіслати референс, приблизні розміри та опис бажаної композиції для розрахунку. Попередня консультація та примірка ескізу безкоштовні.

Кому рекомендуємо: тим, хто шукає студію для авторського рукава, цінує можливість обрати майстра під конкретний стиль і хоче заздалегідь обговорити весь процес.

2. LAMARCH TATTOO — для реалізму, кольорових композицій та складних перекриттів

Адреса: Київ, вул. Володимирська, 89/91, центральна локація.

LAMARCH TATTOO — студія з великим вибором художніх напрямів. Серед заявлених спеціалізацій — реалізм, графіка, кольорові татуювання, полінезійські орнаменти та перекриття старих робіт.

Ці напрями актуальні для створення великих композицій на руці. Наприклад, реалістичний рукав може складатися з портретів, природних мотивів або тематичних сюжетів. Полінезійський стиль передбачає повторювані орнаментальні елементи, що охоплюють руку.

Окрема перевага LAMARCH — можливість працювати з уже наявними татуюваннями. Якщо потрібно об’єднати старі малюнки в одну композицію, майстер може оцінити їхній стан і запропонувати варіанти доповнення або перекриття.

Вартість та запис

За опублікованим прайсом на Barb.ua:

середнє татуювання, приблизно 3 години — 5 000 грн;

велике татуювання, приблизно 6 годин — від 8 000 грн;

консультація — безкоштовна.

Ці суми стосуються окремих послуг, а не готового рукава. Повний бюджет потрібно погоджувати з обраним майстром.

Кому рекомендуємо: клієнтам, які планують реалістичні сюжети, масштабні кольорові композиції або перекриття попередніх татуювань.

3. TATTOO044 — для масштабних робіт на кілька повних сеансів

Адреса: Київ, вул. Шолуденка, 30.

TATTOO044 — студія художнього татуювання, яка працює з індивідуальними ескізами та різними стилями.

На офіційному сайті студія зазначає, що її команда складається з майстрів із художньою освітою та досвідом роботи від чотирьох років. Такий підхід важливий для створення великих композицій, де необхідно враховувати пропорції, перспективу й розташування деталей.

TATTOO044 також може бути варіантом для тих, хто хоче допрацювати вже розпочатий рукав. Проте перед записом варто показати наявні татуювання й уточнити, чи готовий конкретний майстер продовжити чужий проєкт.

Вартість та запис

Офіційний прайс студії:

мінімальне татуювання — 2 500 грн;

сеанс тривалістю 5 годин — від 8 500 грн;

повний день — від 11 500 грн.

Консультація безкоштовна. Розробка ескізу також безкоштовна за умови запису на сеанс.

Кому рекомендуємо: тим, хто планує тривалі сеанси та хоче орієнтуватися на опубліковані тарифи за п’ять годин або повний день роботи.

4. Ink Heart Tattoo Studio — для індивідуальних художніх композицій

Адреса: Київ, вул. Антоновича, 22.

Ink Heart Tattoo Studio спеціалізується на художньому татуюванні та індивідуальній роботі з клієнтськими ідеями.

У публічних описах студії представлені графіка, віпшейдинг, мікрореалізм, флористичні мотиви та блекворк.

Такі техніки можна використовувати для побудови рукава з окремих графічних елементів. Наприклад, кілька флористичних композицій можуть бути об’єднані фоном, декоративними лініями та тінями.

Водночас для повного рукава необхідно вибирати конкретного майстра за портфоліо завершених масштабних робіт, а не тільки за прикладами невеликих татуювань.

Вартість та запис

На платформі bodo доступна пропозиція Ink Heart Tattoo Studio за 2 500 грн для татуювання тривалістю до двох годин. До послуги входять робота над індивідуальним ескізом і рекомендації з догляду.

Це тариф конкретної короткої послуги, а не ціна великого татуювання. Вартість рукава та можливість його виконання потрібно уточнювати безпосередньо у студії.

Кому рекомендуємо: клієнтам, яких цікавлять графічні, флористичні та художні композиції з індивідуальним дизайном.

5. Tattoo Time — для великих татуювань із посеансовою оплатою

Адреса: Київ, Бессарабська площа, 2.

Tattoo Time — тату-студія в центрі Києва, яка пропонує художні татуювання різної складності. Серед її переваг — відкритий прайс, можливість попередньої консультації та розробка індивідуального ескізу.

Для великих татуювань важливо, що студія окремо зазначає вартість тривалого сеансу. Це допомагає клієнту планувати витрати, хоча точну кількість сеансів можна визначити лише після оцінювання майбутньої роботи.

Майстри працюють із різними техніками, включно з графікою, реалізмом, мінімалізмом і кольоровими татуюваннями.

Вартість та запис

На офіційному сайті Tattoo Time опубліковані такі ціни:

мінітатуювання на 1–2 години — від 2 000 грн;

середнє татуювання на 3–4 години — від 5 000 грн;

сеанс тривалістю 8–9 годин — від 8 500 грн.

Попередня консультація та індивідуальний ескіз заявлені як безкоштовні. Також студія зазначає безкоштовну корекцію.

Кому рекомендуємо: тим, хто планує великий проєкт і хоче розуміти стартову вартість тривалого сеансу до запису.

Порівняння 5 тату-студій Києва

Студія Найкраще підходить для Опублікований ціновий орієнтир Mriy Tattoo Авторські рукави, графіка, реалізм, олдскул, неотрадишнл 1 500–8 000 грн за сеанс LAMARCH TATTOO Реалізм, полінезійські орнаменти, кольорові роботи Велике тату від 8 000 грн Tattoo Time Багатогодинні сеанси, різні художні стилі 8–9 годин від 8 500 грн TATTOO044 Великі багатосеансові проєкти Повний день від 11 500 грн Ink Heart Tattoo Studio Графічні та флористичні композиції 2 500 грн за окрему послугу до 2 годин на bodo

Які бувають тату-рукави?

Давайте розглянемо, які тату-рукави можна зробити.

Повний рукав

Повний рукав охоплює руку від плеча до зап’ястя. Це може бути одна велика композиція або кілька сюжетів, об’єднаних спільним фоном. Такий формат потребує найбільше часу, особливо якщо малюнок містить складний реалізм, щільне зафарбування або багато кольорів.

Піврукав

Запит «тату піврукав Київ» найчастіше стосується композиції від плеча до ліктя або від ліктя до зап’ястя. Піврукав може бути самостійним татуюванням або першим етапом майбутнього повного рукава. Якщо ви шукаєте «тату рукав до ліктя Київ», краще одразу повідомити майстру, чи плануєте в майбутньому продовжувати малюнок. Це вплине на розташування основних елементів.

Чорно-сірий рукав

За запитом «тату рукав чорний Київ» зазвичай шукають роботи у стилях blackwork, black & grey, графіка та реалізм. Чорно-сіра композиція може складатися з тонких контурів, градієнтів, щільних чорних площин або реалістичних зображень. Вартість залежить не лише від кольору, а й від обсягу деталей і зафарбування.

Кольоровий рукав

Запит «тату рукав кольоровий Київ» охоплює різні напрями — від олдскулу й неотрадишнлу до кольорового реалізму та японських композицій. У таких роботах важливо продумати палітру заздалегідь. Основні кольори, фон і великі елементи мають поєднуватися між собою, навіть якщо рукав виконуватиметься протягом кількох місяців.

Жіночі та чоловічі рукави

Пошукові фрази «тату рукав для жінок Київ» і «тату рукав для чоловіків Київ» часто використовують для пошуку різних прикладів дизайну. Проте самі стилі не мають гендерних обмежень. Флористика, графіка, реалізм, японські сюжети, орнаменти чи blackwork можуть однаково добре виглядати на будь-якій руці. Головне — підбирати масштаб, контрастність і композицію відповідно до анатомії та особистих побажань.

Скільки коштує тату-рукав у Києві?

Вартість великого татуювання залежить від площі нанесення, стилю, кількості деталей, тривалості роботи й тарифів майстра.

Найпоширеніші формати оплати — погодинна, посеансова або індивідуальна ціна за весь проєкт.

Наприклад, Tattoo Time публікує тариф від 8 500 грн за сеанс тривалістю 8–9 годин. TATTOO044 встановлює ціну від 11 500 грн за повний робочий день. Проте ці показники не дозволяють визначити загальну вартість рукава без оцінювання ескізу.

Якщо клієнт шукає «тату рукав під ключ Київ», перед записом варто уточнити, що саме передбачає така пропозиція: чи входять до загальної суми ескіз, усі сеанси, корекція та витратні матеріали. Рекомендуємо звернутися до Mriy Tattoo Studio.

Як формується остаточна ціна?

На бюджет впливають п’ять основних факторів:

Розмір. Повний рукав зазвичай потребує більше часу, ніж піврукав. Стиль. Деталізований реалізм та складні багатокольорові композиції можуть вимагати значної кількості робочих годин. Щільність зафарбування. Композиція з великими заповненими ділянками та робота з окремих тонких контурів мають різну трудомісткість. Наявні татуювання. Перекриття старих робіт може ускладнювати підготовку ескізу. Кількість сеансів. Повний бюджет складається з вартості всіх погоджених етапів і можливих додаткових послуг.

Ці 5 факторів також допоможуть вам обрати найкращу тату-студію для рукава та великих проєктів.

Як вибрати майстра для великого татуювання?

Для рукава важливий не лише загальний досвід татуювальника, а й практичні приклади великих завершених робіт.

Перед записом варто:

Перевірити портфоліо. Шукайте фотографії готових рукавів із різних ракурсів, бажано також після загоєння.

Обговорити ескіз. Переконайтеся, що всі елементи пов’язані композиційно, а не розміщені випадково.

Уточнити кількість сеансів. Майстер має пояснити орієнтовну послідовність роботи та перерви між відвідуваннями.

Погодити бюджет. Важливо розуміти, чи зазначена ціна стосується одного сеансу або всього проєкту.

Обговорити догляд. Велика площа татуювання потребує відповідального відновлення шкіри після кожного етапу.

Окремо варто перевірити гігієнічні умови: використання стерильних одноразових матеріалів, захист робочих поверхонь і належну обробку багаторазового обладнання.

Висновок

Створення тату-рукава — це довгостроковий художній проєкт, для якого важливо правильно обрати майстра, продумати композицію та погодити бюджет на всі етапи.

Нашим першим вибором серед 5 студій є Mriy Tattoo. Її перевага — команда з різними художніми спеціалізаціями, індивідуальні ескізи та можливість обговорити майбутню композицію до початку роботи. Для консультації можна звернутися до Mriy Tattoo, надіслати референси та отримати персональний розрахунок вартості майбутнього татуювання.

FAQ

Скільки коштує тату на всю руку?

Єдиної ціни немає. Повне татуювання руки зазвичай складається з кількох сеансів. Щоб отримати попередній кошторис, потрібно надати майстру референси, визначитися зі стилем і площею нанесення.

Скільки коштує тату рукав у Києві?

Вартість залежить від майстра, кількості сеансів і складності композиції. Наприклад, у студіях із відкритими прайсами тривалі сеанси можуть починатися від 8 000–8 500 грн, а повний робочий день — коштувати понад 11 000 грн. Остаточна ціна повного рукава визначається індивідуально.

За скільки сеансів можна зробити рукав?

Кількість сеансів залежить від розміру руки, стилю, деталізації та швидкості роботи майстра. Деякі проєкти займають кілька повних робочих днів, інші потребують значно більшої кількості відвідувань. Між сеансами необхідно залишати час для відновлення шкіри.

Чи можна зробити рукав поступово?

Так. Можна почати з плеча або передпліччя, а потім поступово розширювати композицію. Проте краще одразу створити загальний план, щоб нові елементи не порушували цілісність малюнка.

Чи можна переробити старі татуювання на рукав?

Так, у багатьох випадках наявні малюнки можна інтегрувати в нову композицію або частково перекрити. Можливість такого рішення залежить від розмірів, кольорів, насиченості старого пігменту та стану шкіри.

Яку студію Києва обрати для тату-рукава?

Для авторського проєкту в різних художніх стилях насамперед рекомендуємо Mriy Tattoo. Студія пропонує індивідуальну роботу над ескізами та має майстринь, які спеціалізуються на графіці, реалізмі, олдскулі й неотрадишнлі.