Забрала чужий смартфон із полиці магазину: жительці Тернопільського району загрожує до 8 років ув’язнення

У Тернополі поліцейські викрили жінку, яка привласнила чужий смартфон, залишений без нагляду в одному з торгових закладів міста. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Тернопільського районного управління поліції звернулася місцева жителька, яка працює продавчинею в мережевому маркеті. Жінка повідомила, що під час викладання товару випадково залишила свій смартфон на полиці магазину. Коли ж згадала про гаджет і повернулася за ним, телефону вже не було.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що дорогий смартфон привласнила одна з відвідувачок магазину. Замість того, щоб повернути знахідку власниці або працівникам закладу, жінка забрала телефон для власного користування.

Поліцейські розшукали підозрювану. Нею виявилася 50-річна жителька одного із сіл Великогаївської громади. Викрадений смартфон правоохоронцям вдалося вилучити.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання про повідомлення жінці про підозру.

Відповідно до санкції статті, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.