Резонансне затримання на Тернопільщині: офіційний коментар поліції

Поліція прокоментувала поширене відео із затриманням чоловіка на Тернопільщині

У поліції прокоментували відеозапис події за участю правоохоронців, який поширюється у мережі, та наголосили, що ситуація не була пов’язана з перевіркою військово-облікових документів чи проведенням спільних заходів із представниками ТЦК та СП.

За інформацією правоохоронців, під час виконання службових обов’язків поліцейські виявили обставини, які можуть свідчити про вчинення 36-річним жителем села Бурканів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369 та ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України.

У межах чинного законодавства чоловіку повідомили про підозру та здійснили затримання відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей дії воєнного стану.

Також у поліції зазначили, що після затримання особі було забезпечено право на захист — залучено адвоката. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці наголошують: відео, яке поширюється у соцмережах, демонструє лише окремий фрагмент події та не відображає повної послідовності процесуальних дій і обставин.

У поліції закликали громадян користуватися перевіреною інформацією та не робити передчасних висновків. Вину особи може встановити лише суд.