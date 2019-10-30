У Підволочиській ОТГ серед домашніх тварин виявили сказ

У с. Чернилівка Підволочиського району орієнтовно місяць тому 52-річну жінку вкусила собака. Через декілька днів пес помер.

Патматеріал загиблої собаки передали на експертизу до Тернопільської регіональної Державної лабораторії Держпродспоживслужби, за результатами якої у загиблої собаки виявлено збудник сказу.

Вчора, 29 жовтня, відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Підволочиській РДА, де затверджено план заходів з ліквідації вогнища сказу серед домашніх тварин на території с. Чернилівка Підволочиської ОТГ і недопущенню поширення збудника сказу на території Підволочиського району.

Жінку, яку вкусила скажена собака, поклали в лікарню.