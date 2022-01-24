Вперше на Тернопільщині запрацювала справжня авіашкола: майже усі бажаючі можуть навчитися літати

Чи ви коли-небудь керували літаком? Упевнена, що серед читачів «Номер один» таких не багато або й взагалі немає. Ми написали цю публікацію для того, аби кожен зрозумів, що не все так в Україні погано. Ми йдемо вперед, нас чекають зміни, які в першу чергу стосуються інфраструктури. Зовсім скоро разом з учнями – професійними пілотами тернопільської авіашколи, ви зможете полетіти не тільки в будь-яке місто України, й за кордон, проте це все згодом…

«Наш інструктор-випробувач – колишній учасник пілотажної групи «Українські соколи» Михайло Лампік»

– Як виникла ідея відкрити у Тернополі авіашколу?

– У нас в Тернополі вже близько 2-х років існує аероклуб. Літають пілоти, є літаки. Протягом його існування з’являлося дуже багато людей, які говорили, що теж хочуть літати, мріють про це, все життя марять небом. Поки літаків у Тернополі не було, доти й люди не так сильно думали про них. А тепер, коли вони з’явилися, коли можна підійти, доторкнутися і навіть політати з кимось із пілотів, мрії стали ближчими до здійснення. Не так давно до нашого аероклубу приєднався Михайло Лампік. Це пілот інструктор-випробувач, колишній учасник пілотажної групи «Українські соколи». Він був одним з ініціаторів заснування цієї школи авіації, тому що сам може докласти до неї своїх професійних зусиль як інструктор. Він сертифікований спеціаліст, літав із військовими курсантами, вчив їх льотної справи і може бути корисним тут. Відколи він у Тернополі, відтоді почалася робота із заснування школи авіації. Ми шукали всі можливості, як це почати, як відкрити її, і тепер починаємо співпрацю із Західноукраїнською школою авіації, що знаходиться у Львові.

– Із скількох етапів складається курс навчання в авіашколі?

– Курс навчання – це теоретична частина і практична, тобто польоти. Теоретична частина складається з 3-місячного теоретичного навчання. Три рази в тиждень орієнтовно до 2-х годин часу. Навчання може відбуватися і в онлайн-форматі, на платформі «Zoom» чи «Skype». А також стаціонарно у власному кабінеті з викладачами.

– Яка ціна теоретичного навчання?

– Ціна саме цього навчання сягає 15 тис. гривень. На даний час є 9 льотних дисциплін, які вивчаються. Після їхнього вивчення здається теоретичний екзамен. Після одного місяця теоретичного навчання дозволяється вже потрохи переходити до практичних навчань, тобто пілотувати з інструктором.

– А з якого віку можна до Вас іти навчатися?

– Як таких вікових обмежень немає. Звісно, що з 18-ти років, а далі за станом здоров’я.

– Чи є обмеження щодо ваги пілотів?

– Немає таких параметрів, як вага пілота, але є стосовно ваги, яку літак може підняти. Вона у різних літаках відрізняється, коливається від 200 кілограмів до 600. Тобто у 200 кг входить і вага пілота, і вага пального, яке може підняти літак. Чим більша вага пілота, тим менше пального можна завантажити в літак і тим відповідно меншу відстань він пролетить.

– До речі, які літаки авіашкола має у власності?

– У Тернополі ще немає сертифікованих літаків для авіашколи. Зараз наші пілоти літатимуть на львівських літаках моделі К-10. Але ми приглядаємося до літаків, які зможуть бути сертифікованими, оскільки їхній перелік не є великим.

«Кожна година нальоту з інструктором коштує 5000 гривень»

– Яка ціна практичного навчання? Сума лише за один політ чи за всі, що відведені для цього етапу?

– Практичне навчання – це 45 годин польотів з інструктором плюс 1,5 години – практичний екзамен, протягом якого спеціаліст визначає, чи готовий пілот до самостійних вильотів. Ці 45 годин учень повинен налітати протягом 2-х років після здачі теоретичного екзамену. Він може налітати і швидше, але тут залежить від його часових та матеріальних можливостей, тому що кожна година нальоту з інструктором коштує на даний момент 5000 гривень. Вартість така дорога, тому що літають на сертифікованих літаках, які призначені для авіашколи, їхнє обслуговування здійснюється сертифікованими не дешевими спеціалістами за протоколом після певної кількості годин. Ну і ще година роботи інструктора.Ось ці витрати впливають на вартість практичного навчання. Але ці кошти відразу платити не потрібно. Можна за кожну годину польоту окремо, це полегшить фінансове навантаження.

– На Вашу думку, порівняно з іншими авіашколами, розташованими в Україні, ціни на теоретичне навчання і практичне в Тернополі привабливі?

– У всіх школах України ціни майже однакові. Ми не орієнтуємось на те, щоби дати дешевшу ціну з метою більше заробити. Ми орієнтуємось на людей, які територіально знаходяться ближче до нас, яким ближче їздити і на навчання, і на польоти, тому цінова категорія точно така сама, як в інших авіашколах.

– А скільки учнів налічуватиме група пілотів?

– За досвідом саме цієї Західноукраїнської школи авіації, максимальна кількість учнів – 15 в одній групі. Вони не рекомендують і не набирають більше.

– Є медичні вимоги для майбутніх пілотів?

– Звичайно є. Все залежить від стану здоров’я. Є медична комісія, яку проходить кожен майбутній пілот. Існує певний перелік спеціалістів, яких повинен пройти майбутній пілот. Після цього вони вже дають свої висновки – можна літати чи ні.

– Заявки до авіашколи вже поступають?

– Звичайно, і досить активно. Ми вже практично набрали першу групу. Дуже багато людей телефонують і цікавляться на майбутнє. Ми ж розуміємо, що вартість не є настільки дешева, не кожен може дозволити це, але охочих є багато.

– Скільки загалом плануєте прийняти учнів? Чи є обмежена кількість?

– На даний момент ми плануємо сформувати першу групу. Хочемо взяти 12 людей у першу групу, а далі формуватимемо наступну, яку плануємо запустити із середини березня, але все залежить від того, як швидко ми її наберемо.

– Розкажіть трішки ще про інструкторів. Спеціалісти з Тернополя чи з інших міст України.

– На даний момент більшість спеціалістів, які будуть проводити навчання, зі Львова. Вони є сертифікованими інструкторами, оскільки займаються роками, мають сертифіковані літаки. У нас одним із майбутніх інструкторів буде саме Михайло Лампік, а вже надалі так само будемо залучати інших спеціалістів, які займатимуться саме з пілотами.

– Інструктор вчитиме керувати тільки літаком чи ще й дельтапланом, аеропланом?

– Поки що в нашій школі навчатимуться лише як керувати легкомоторним літаком та отримати PPL (privаtе pilot license).

– Чи є якийсь план дій, як інструктор турбуватиметься про налаштування учня на політ?

– Звичайно, є план дій, тому що ми будемо працювати за всіма матеріалами і навчальними планами Західноукраїнської школи авіації. Проводитимемо підготовку перед польотом своїх учнів. Крім того, буде практична частина – пояснення, як він має сісти в кабіну, які потрібно зробити огляди і перевірки. Тут не тільки треба бути психологічно налаштованим. Нашим студентам мотивації не бракує, всі кажуть: «Я хочу». Вони не можуть дочекатися того моменту, коли їм дозволять сісти в літак. Але їх, звичайно, всьому будуть вчити.

– Через скільки часу після початку льотної практики можна отримати пілотське свідоцтво?

– Після того, як учні налітають 45 годин з інструктором і 1,5 години екзаменаційної, тоді можуть отримати ліцензію пілота.

– Якими країнами світу визнаватиметься ця ліцензія?

– За цією ліцензією вони можуть літати на території України та за її межами. Але за кордоном ведеться радіообмін на англійській мові, тому треба здавати додатковий екзамен, щоби мати право туди літати і можливість спілкуватися в ефірі.

– Чи можна в авіашколі вчитися не лише громадянам України?

– На даний момент іноземців у майже сформованій групі немає. Викладання іноземною мовою також відсутнє. Іноземці можуть навчатися в нашій школі авіації, якщо володіють українською мовою, при цьому вони отримають пілотське посвідчення українського зразка і зможуть з ним літати на території України та за кордон.

«Зробимо все для того, аби політ відбувся вдало»

– Яка ймовірність того, що польоти проходитимуть безпечно?

– Літаки, згідно зі статистикою – найбезпечніший вид транспорту. Наші всі літаки, які проводитимуть навчальні польоти, будуть застраховані інструктори та учні – також. Пілоти мають величезний досвід роботи, тому все буде безпечно. Ми намагатимемось робити все для того, аби політ відбувся вдало: надаватимемо досвідчених, сертифікованих пілотів, справні літаки, які завжди вчасно будуть проходити всі технічні огляди, перевірки. Все, що залежить від нас, ми будемо робити.

– До речі, як Ви вважаєте, робота пілота є перспективною для молоді?

– Робота пілота перспективна для молоді навіть у плані малої авіації, яку ми зараз стараємось розвивати, тому що дуже часто до нас поступають запити від людей, бізнесменів, які цінують свій час, їм потрібно терміново дістатися з однієї точки України в іншу. Вони готові за це платити гроші. Після того, як наші студенти отримають свідоцтво PPL, то можуть отримати наступний рівень – CPL (пілот, який має право займатися комерційними пасажирськими перевезеннями, – авт.). Ми мріємо про те, щоби в нашому місті з’являлися літаки, які б займалися пасажирськими перевезеннями. Якщо говорити про цивільну авіацію, то на пілота великих авіаліній також можуть переучуватись пілоти, які починають з малої. Це перспективна робота. Звичайно, пілоти цивільної авіації мають дуже мало вільного часу, тому що постійно в роз’їздах, але у них достойна заробітна плата.

– А чи вмієте Ви керувати літаком?

– Ні, але планую доєднатися до першої навчальної групи. На сьогодні я літаю тільки як пасажир. Не знаю, чи після закінчення навчання буду літати самостійно, але хоча б для себе розберуся, чому літаки літають (сміється, – авт.), як це все відбувається технічно.

– На Вашу думку, що є найважливішим у підготовці до польоту?

– Найважливіше – хотіти літати, а далі чітко дотримуватись усіх інструкцій і протоколів та не займатися самодіяльністю.



