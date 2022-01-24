Утримання 1600 км тернопільських доріг обійдеться у майже 300 мільйонів за три роки

Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації уклало договір із фірмою «Техно-Буд-Центр» на експлуатаційне утримання 1611,6 км автомобільних доріг місцевого значення за 283 млн грн.

Йдеться про роботи з утримання низки доріг місцевого значення Тернопільської області на різних відтинках протягом 2022-2024 років. За контрактом у 2022 році передбачене фінансування підряднику в розмірі 57,8 млн грн, у 2023 та 2024 роках – по 112,6 млн грн.

Зі всіх доріг, які планують ремонтувати та утримувати, найдовшими є за такими сполученнями: Тернопіль-Козівка-Хоростів 46 км, Бережани-Будилів-Плотича 35,4 км, Беримівці-Минаїв-Залізці 33,5 км, Жовнівка-Коржова 28,5 км, Ігровиця-Дубівці-Смиківці 26,4 км, Підгайці-Шумляни 24,9 км, Підволочиськ-Скалат 24,8 км, Теребовля-Білобожниця 24,6 км, об’їзна м.Тернополя-Великий Глибочок-Осташівці 23,6 км, Вишнівець-Новий Олексинець 21,6 км.

За умовами технічного завдання, підрядник, крім ремонту полотна дороги у разі потреби, має здійснювати роботи пов’язані з озелененням, очищенням доріг від снігу та канав від сміття тощо.

Про тендер

Участь у тендері, окрім переможця, взяло лише ТОВ «ШБУ-77». Підприємство під час першого раунду аукціону знизило початкову ціну і більше не торгувалось. В результаті різниця між пропозиціями становила 1,4 млн грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-Буд-Центр» зареєстроване 2005 року на Тернопільщині. Компанія перебуває у власності Адрія Яреми та Юрія Ханіна, а здійснює керівництво Петро Тесельський.

Місцева фірма є найбільшим підрядником із ремонту доріг в Тернопільській області – за даними «Наших грошей» за останні роки вона отримувала тут левову частку підрядів. Підприємство входить до «Національної асоціації дорожників України» та часто фігурує у новинах про завищення цін на ремонтні роботи.

Як ми писали раніше, Служба автомобільних доріг Тернопільщини стала лідером серед п’яти областей Західної України щодо витрат на ремонти доріг. Загалом в регіоні розподілили 42,8 млрд грн, з них САД Тернопільської області уклала 374 угоди на 14 млрд грн. Найдорожчим виявися ремонт дороги сполученням Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів за 2,4 млрд грн, який дістався тому ж «Техно-Буд-Центру».