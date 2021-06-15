Тернополянам доведеться оплачувати ще одну комунальну платіжку

Зовсім скоро українці почнуть отримувати аж по три платіжки за газ щомісяця. Відповідно до змін у законодавстві, крім оплати за користування газом і його транспортування, доведеться сплачувати ще й обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Як виявилося, жителі багатоквартирних комплексів і раніше фінансували ремонт і утримання в належному стані мереж газопостачання. Але ця сума відразу ж закладалася в тариф житлово-комунального господарства, тому для нас цей платіж проходив непомітно. Ремонт внутрішньобудинкових мереж також цілком і повністю брав на себе ЖКГ.

На початку 2000-х з’явилося чимало підприємств, що займалися обслуговуванням газових мереж. Відповідно оплата за їхні послуги лягла на плечі установ, на балансі яких знаходилася газова інфраструктура.

Звичайно можна було б створити окрему організацію, яка буде спеціалізуватися тільки на змісті газових мереж і їх своєчасному ремонті. Однак в такому випадку оплата за її послуги буде досить великий.

Варто також відзначити, що сума за обслуговування газової інфраструктури багатоквартирного будинку буде ділитися порівну між мешканцями, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) введе обмеження на максимальну вартість такої послуги.



