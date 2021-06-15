На Борщівщині закриють школи

Кілька років тому, за каденції Івана Кобилянського, в Борщівській громаді відбулось перше пониження статусу навчального закладу. Основною мотивацією такого рішення було те, що у навчальному закладі в селі Королівка навчається надто мало учнів. Минуло кілька років і така ж участь, схоже, чекає на ще кілька навчальних закладів Борщівської громади.

На майбутній сесії міської ради буде розглядатись відразу кілька питань про призупинення діяльності Жилинської та Констанційської шкіл І ступеня, а також пониження статусу Бабинецької та Сапогівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів до рівня початкової школи.

Судячи з існуючих проектів рішення, у разі їх прийняття, влада громади планує закрити 2 школи, а у навчальних закладах в селах Бабинці та Сапогів тепер будуть навчатись виключно з 1 до 4 класів.

Однак, щоб не бути упередженими, варто відзначити, що згідно із офіційною інформацією з порталу ТО.ІСУО (Інформаційна система управління освітою в Тернопільській області), в цьому році в Жилинській ЗОШ І ступеня навчалось лишень 6 учнів, а персонал налічував 5 осіб. Аналогічна ситуація з катастрофічною відсутністю учнів і в школі села Констанція. Тут навчалось також шестеро дітей та працювало 3 осіб.

Що ж стосується фінансування навчальних закладів, то і тут також усе дуже непросто. Якщо проаналізувати інформацію з сайту Міністерства освіти та науки, спеціалісти якого в 2019 році провели експертний аналіз видатків на одного учня, стає зрозуміло, що дедлайн реформування мережі малокомплектних шкіл мав відбутись значно раніше.

Зокрема, у період проведення аналізу було встановлено, що видатки на навчання одного учня в Жилинській ЗОШ становили 45,09 тис. грн на рік, а в Констанційській ЗОШ ця сума сягнула рекордних 58,71 тис. грн на одного школяра.

До прикладу, видатки на одного учня в Борщівський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст.№3-гімназія ім.Р.Андріяшика”, де навчається більше 500 учнів, становлять лишень 18,31 тис. грн. У Борщівській ЗОШ І-ІІІ ст.№1, де більше 400 учнів, цей показник становить 20,46 тис. грн..



