Як зрозуміти, що ваша дитина — майбутній танцюрист?

👆Ваш малюк артистичний з дитинства?

Дуже любить бути в центрі уваги, і де би він не був, всі погляди приковані лише до нього.

💃Прекрасно, адже це дитина сцени! В танцях він буде почувати себе вільно і яскраво. Він з легкістю і задоволенням буде виражати свої емоції на паркеті і завойовувати прихильність глядачів.

👆Або навпаки. Ваша дитина дуже скромна, не завжди спілкується з дітками, невпевнена в собі?

💃Паркет “розбудить” в ній справжню зірку! Вона буде відчувати себе в центрі уваги, що вплине на самовираження. Дитина попаде в середовище, де буде відчувати себе кращою і успішною.