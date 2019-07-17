Як зрозуміти, що ваша дитина — майбутній танцюрист?
Турботливі батьки не раз ставили собі це запитання. Відповідь на нього дали фахівці із Танцювального Клубу Альянс (Тернопіль):
👆Ваш малюк артистичний з дитинства?
Дуже любить бути в центрі уваги, і де би він не був, всі погляди приковані лише до нього.
💃Прекрасно, адже це дитина сцени! В танцях він буде почувати себе вільно і яскраво. Він з легкістю і задоволенням буде виражати свої емоції на паркеті і завойовувати прихильність глядачів.
👆Або навпаки. Ваша дитина дуже скромна, не завжди спілкується з дітками, невпевнена в собі?
💃Паркет “розбудить” в ній справжню зірку! Вона буде відчувати себе в центрі уваги, що вплине на самовираження. Дитина попаде в середовище, де буде відчувати себе кращою і успішною.