Українські військові роботи підкорюють світ: Тернопільські інженери на IDEX 2025

З 17 по 21 лютого 2025 року у столиці ОАЕ, Абу-Дабі, проходить IDEX 2025 – одна з наймасштабніших і найвпливовіших оборонних виставок у світі. Захід об’єднує понад 150 000 відвідувачів, серед яких військові делегації, урядові представники та топ-компанії оборонної індустрії.

Україна, яка вже зарекомендувала себе як лідер у сфері військових дронів, представлена на цій виставці компанією «Роботизовані Комплекси» з Тернополя. Попри воєнні обмеження, команда не змогла привезти фізичні зразки, але підготувала інтерактивні презентації та голограми бойових платформ нового покоління – “Мураха”, “Богомол” і “Плющ”. Ці автономні наземні системи мають потенціал змінити правила ведення сучасної війни та посилити обороноздатність України та її партнерів.

Новітні бойові платформи – на захисті воїнів

🔹 “Мураха” – логістика та евакуація

Розроблений для транспортування боєкомплекту, продовольства та евакуації поранених. Забезпечує безпечне переміщення вантажів без ризику для особового складу.

🔹 “Богомол” – мобільна вогнева точка

Оснащений кулеметним модулем (12,7 мм) для ураження живої сили й легкоброньованої техніки противника. Використовується для засідок, штурмів, прикриття та ведення розвідки.

🔹 “Плющ” – автономна мобільна платформа з висувною щоглою

Універсальний комплекс для підтримки зв’язку або глушіння ворожих каналів комунікації. Може використовуватися як автономний ретранслятор або станція радіоелектронної боротьби.

Технічні характеристики НРК “Плющ”

✅ Висота щогли: 9,5 м

✅ Час розгортання: 80 секунд

✅ Вага: 775 кг

✅ Радіозв’язок: SIYI 5.8 GHz (10 км – відкрита місцевість, 3 км – пересічена місцевість)

✅ Дальність ходу: 40 км

✅ Оператор: 1-2 особи

✅ Оптичний модуль: 4МП, 1920 × 1080

Навіщо Україні такі комплекси?

Сучасна війна вимагає нових рішень. Використання роботизованих платформ дозволяє виконувати завдання з мінімальними ризиками для військових. “Мураха” зменшує навантаження на бійців, “Богомол” забезпечує мобільний вогневий захист, а “Плющ” покращує зв’язок і порушує комунікації ворога.

IDEX 2025 – це не лише презентація українських технологій, а й можливість зміцнити міжнародну співпрацю та залучити інвесторів у сферу оборони. Як наголошує Ігор Чайківський, представник “Роботизованих Комплексів”: “Одна машина – безліч можливостей”.

Українські роботизовані комплекси – це майбутнє сучасної війни, яке вже сьогодні створює проблеми ворогу.