21:10 | 18.02.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Бізнес-Погляд 

ЖК «Домініканський» від Креатор-Буд. Що роблять там зараз?

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Лютий, 2025рік. Знімальна група побувала  на будівельному майданчику житлового комплексу «Домініканський», який будує на вулиці Опільського, у центрі міста компанія «Креатор-Буд».  На четвертому поверсі працівники  монтують вікна. У комплексі встановлюють енергозберігаючі шестикамерні віконні системи з якісним та надійним німецьким профілем GEALAN. Гарантійний термін віконних систем  -15 років.  

Майстри завершили мурування внутрішніх стін комплексу і продовжують мурувати каналізаційні стояки в будинку. Інша бригада будівельників влаштовує гідроізоляцію санвузлів. 

ЖК «Домініканський»  – це  елітний комплекс  у серці Тернополя з дворівневим підземним паркінгом, комерційними приміщеннями на перших поверхах, красивою панорамою на парк імені  Шевченка та тернопільську набережну.

Пропозиції щодо придбання квартир у комплексі актуальні.  

Центральний офіс продажу: вул. Листопадова, 1, тел. 050 652 70 07

 КРЕАТОР-БУД –  Будуємо досконале житло

Дивитись відео:


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *