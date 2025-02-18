ЖК «Домініканський» від Креатор-Буд. Що роблять там зараз?

Лютий, 2025рік. Знімальна група побувала на будівельному майданчику житлового комплексу «Домініканський», який будує на вулиці Опільського, у центрі міста компанія «Креатор-Буд». На четвертому поверсі працівники монтують вікна. У комплексі встановлюють енергозберігаючі шестикамерні віконні системи з якісним та надійним німецьким профілем GEALAN. Гарантійний термін віконних систем -15 років.

Майстри завершили мурування внутрішніх стін комплексу і продовжують мурувати каналізаційні стояки в будинку. Інша бригада будівельників влаштовує гідроізоляцію санвузлів.

ЖК «Домініканський» – це елітний комплекс у серці Тернополя з дворівневим підземним паркінгом, комерційними приміщеннями на перших поверхах, красивою панорамою на парк імені Шевченка та тернопільську набережну.

Пропозиції щодо придбання квартир у комплексі актуальні.

Центральний офіс продажу: вул. Листопадова, 1, тел. 050 652 70 07

КРЕАТОР-БУД – Будуємо досконале житло

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