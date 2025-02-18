Безоплатне навчання для військових з Тернополя: добірка онлайн-курсів, проєктів та ініціатив

З початку повномасштабного вторгнення на захист України стали сотні тисяч захисників. Чимало з них прагнуть здобувати нові знання та навички — як для підвищення ефективності в армії, так і для майбутнього після служби.

Команда освітньо-культурної мережі Гончаренко центр зібрала добірку можливостей для безоплатного навчання та перекваліфікації військовослужбовців з Тернополя — від ІТ-курсів до навчання англійської, від тактичної медицини до інженерії БПЛА. У ній — онлайн-курси, проєкти та корисні ініціативи.

Безоплатне навчання для захисників та захисниць від Projector Foundation та Uklon

Цей освітній проєкт покликаний підтримати ветеранів після повернення з фронту або допомогти отримати нові знання та навички захисникам і захисницям, щоб стати ефективнішими в армії. Програма передбачає онлайн-формат навчання, зручний доступ незалежно від місця проживання чи служби, багато практики, підтримку куратора, а також сертифікат по завершенню навчання, портфоліо з готовим кейсом і можливість потрапити на стажування в команду Uklon.

Податися можуть захисники та захисниці, які зараз служать у лавах ЗСУ, а також ветерани та ветеранки, які повернулися до цивільного життя. Навчання починаються вже у січні за напрямками — IT Project Management, Mobile Apps Design, Digital Marketing, Facebook & Instagram Targeting, SMM, Copywriting Beginning, Graphic Design Beginning, Motion Design, Python Beginning, Product Design, AI for Product Creation та вебдизайн для початківців.

Дізнатися більше про освітню програму та записатися на навчання можна на сайті проєкту.

Онлайн-курси англійської для військових від Гончаренко центрів

Це спеціалізований курс англійської для військових, створений для початківців (рівень Elementary чи А1), який дозволяє за три місяці опанувати базову військову лексику та ключові теми. Він складається з серії тематичних блоків. Кожна зустріч охоплюватиме нову тему, тому приєднатися до навчання можна на будь-якому етапі. Попередні блоки можна швидко наздогнати, адже всі навчальні матеріали дублюватимуться в чаті групи.

Курс допоможе воїнам ЗСУ у спілкуванні з інструкторами та побратимами з Інтернаціонального легіону, а також у вивченні документації до озброєння від країн-партнерів.

Навчають англійської мови досвідчені викладачі з досвідом роботи за кордоном, які здатні знайти підхід до кожного студента. Після успішного складання іспиту видається сертифікат, який засвідчує рівень англійської.

Усі заняття повністю безкоштовні. Достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.

Платформа онлайн-навчання у додатку «Армія+»

У застосунку «Армія+» діє сервіс онлайн-навчання для українських військовослужбовців. Тут доступні курси:

Загальна підготовка, яку викладає аеророзвідник Сергій Ліпко.

Побут у польових умовах від бойової медикині Олени Риж.

Основи БпЛА, лекції Юрія Чорноти, керівника групи масштабування досвіду.

В майбутньому планують додати також курси «Зв’язок на полі бою» та «Психологічна підготовка».

У навчальних блоках зібрані верифіковані матеріали з військової справи, які дозволять бійцям ЗСУ здобувати знання навіть у польових умовах. Кожен курс складається з модулів, поділених на уроки, після яких необхідно пройти тестування для перевірки знань. Наприкінці курсу користувачі складають іспит.

Курс із базової сучасної військової підготовки від Prometheus

Курс дає базові знання з військової справи, але не замінює практичне навчання в центрах підготовки. Його завдання — доповнити та допомогти засвоїти необхідний обсяг знань, на який зазвичай не вистачає часу.

Курс надає інформацію про характеристики різної зброї, орієнтування, зв’язок, тактичну медицину, виживання в польових умовах тощо.

Проходження курсу орієнтовно займе 13 годин. Він буде корисним для вперше мобілізованих, військовослужбовців без практичного досвіду або бійців, які хочуть оновити та доповнити свої знання, а також для людей, які підпадають під мобілізацію.

Навчальні матеріали були розроблені командою волонтерів у співпраці з військовими експертами, медиками та психологами. Курс доступний за цим посиланням.

Курс «Інженер БПЛА» від Prometheus

Цей базовий курс, створений фахівцями проєкту Victory Drones Фонду Dignitas, дозволить засвоїти основні знання з інженерії безпілотних літальних апаратів та підготує до зборки та ремонту дронів.

Навчання дасть можливість:

опанувати мінімально необхідні для інженерів БПЛА знання з основ аеродинаміки та метеорології;

дізнатися про види БПЛА, їхню будову, особливості застосування та ремонту

подивитися, як у реальних умовах відбувається технічне обслуговування, вдосконалення або ремонт БПЛА

підготуватися до спеціалізованого навчання та майбутнього працевлаштування інженерами БПЛА.

Курс доступний на платформі за цим посиланням. Також на Prometheus можна пройти інженерний курс «Народний FPV» — він дозволить опанувати навички збірки цивільного 7-дюймового FPV-дрона, який здатен знищити техніку окупантів, зупинити ворожий наступ і, головне, – врятувати життя захисників. Навчатися можна за посиланням.

Безкоштовні онлайн-курси з такмеду у застосунку Drill

У застосунку можна пройти вправи з тактичної медицини, що містять протоколи TCCC та MARCH. Усі вони розроблені експертами з тактичної медицини, які мають бойовий досвід і допоможуть бути готовими до надання першої допомоги у будь-яких умовах. Загалом користувачам доступно 10 курсів. Усі вони мають детальні відео інструкції та покрокові рекомендації для забезпечення максимальної ефективності під час виконання медичних процедур.

Особливістю застосунку є можливість навчатись офлайн без доступу до інтернету.

Окрім курсів з тактичної медицини, Drill пропонує навчання для покращення навичок з володіння зброєю, тактичної стрільби та самооборони. Всі вправи створені інструкторами, які брали участь у спортивних змаганнях та бойових діях.

Завантажити Drill можна для Android та iOS.