Кандидати на мера: наймолодший у Збаражі, найстарші – Ланівцях та Заліщиках

Центральна виборча комісія оприлюднила відомості про зареєстрованих кандидатів на посаду міських голів в містах Тернопільській області. Всього на посади міських голів у 18 міських радах територіальними виборчими комісіями було зареєструвано 134 кандидати. Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС проаналізували ці дані щодо вікових показників кандидатів на посаду міських голів в містах Тернопільської області

Щодо вікового розподілу, то всіх 134 кандидатів на посаду міських голів міст Тернопільської області було поділено на 3 вікових групи: 18-35р., 36-50р, та 51р.+ . Зокрема серед 134 кандидатів, до вікової групи 18-35 р. належать 23 кандидати, до вікової групи 36-50 років – 52 кандидати, а до групи 51р.+ належить 59 кандидатів.

Отже, статус міста із «молодими» кандидатами (у віці 18-35р.), тобто у тих містах, де більше половини кандидатів, незалежно від суб’єктів висування (політична партія чи самовисування) можна віднести місто Копичинці, де із 4 кандидатів – 3 кандидати (75 %) у віці 18-35 років. У Зборові з 7 кандидатів є 3 кандидати у віці 18-35 років, це 43% від усіх кандидатів.

Міста, де найменше «молодих» кандидатів , зокрема по 1 кандидату у віці 18-35 р. – Бережани (із 22 кандидатів ), Збараж (із 8 кандидатів), а також Чортків та Теребовля, де загалом кандидують по 6 кандидатів. У Тернополі «молодих» кандидатів лише троє із 10 кандидатів.

Щодо міст, де більше половини кандидатів (незалежно від суб’єктів висування) є кандидати у віці 36-50 років, то це Тернопіль, де серед 10 кандидатів таких 6 кандидатів, Кременець (з усіх 9 кандидатів таких 6 кандидатів). У Теребовлі із 6 кандидатів половина (3 кандидати) у віці 36-50р., у Почаєві із 10 кандидатів таких лише 3 кандидати.

Щодо міста, де більше половини кандидатів (незалежно від суб’єктів висування), у віці 51 рік і більше, то у Почаєві таких 6 кандидатів із загалом 10 кандидатів, у Підгайцях таких 4 кандидати із 6 кандидатів. У Бережанах із 22 кандидатів рівно половина (11 кандидатів) у віці 51 рік і більше

Беззаперечним лідером серед кандидатів на посаду міських голів у віковій категорії 51 рік + є місто Заліщики, де із 5 кандидатів всі 5 кандидатів, яким 51 рік і більше.

Щодо наймолодшого кандидата серед кандидатів на посаду міських голів у містах Тернопільської області то таким є Олександр Саричев, якому 27 років, який балотується на посаду Збаразького міського голови, а найстарших кандидатів є два. Зокрема кандидатам, яким по рівно 70 років, це Григорій Стасюк, який є кандидатом на посаду Лановецького міського голови та Михайло Гушоватий, який кандидує на посаду Заліщицького міського голови – зазначає Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС

Нагадаємо, що, згідно аналізу Центру суспільних досліджень ПОЛІС, найбільшу кількість кандидатів на посаду міського голови – 22 кандидати – зареєстровано в місті Бережани, найменше – по 3 кандидати – в Хоросткові та Шумську. По 10 кандидатів зареєстровано в Тернополі та Почаєві, по 9 кандидатів в Борщеві та Кременці, по 8 кандидатів – у Збаражі та Бучачі, 7 кандидатів в Зборові, по 6 кандидатів – Ланівцях, Монастириську, Підгайцях, Скалаті, Теребовлі та Чорткові, 5 кандидатів зареєстровано в Заліщиках, 4 кандидати – в Копичинцях.

25 жовтня 2020 року відбудуться вибори 18 міських голів, 16 селищних та 21 сільського голову в 55 територіальних громадах Тернопільської області