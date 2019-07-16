Який тернопільський університет знову в лідерах?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №275 «Деякі питання про проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році» та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 1 лютого 2019 року №283 «Про деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти», 15 березня 2019 року відбулося міжнародне моніторингове дослідження якості вищої медичної освіти.

Його провели у формі тестового іспиту з основ медицини. Це екзамен з серії International Foundations of Medicine (IFOM), який вимірює компетентність у фундаментальних науках з медичної практики. Це був пробний екзамен такого формату.

У дослідженні взяли участь 6275 студентів четвертого курсу з 19 закладів вищої освіти. Тестові завдання були складені українською мовою. Упродовж чотирьох годин студенти у всіх університетах складали іспит одночасно. У цьому дослідженні взяв участь 441 студент Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.

Міністерство охорони здоров’я України отримало від Національної ради медичних екзаменаторів США звіти з результатами складання пробного міжнародного іспиту з основ медицини.

Студенти Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського посіли перше місце серед представників інших закладів вищої освіти за найменшою кількістю негативних результатів.

Наші майбутні медики увійшли до трійки лідерів за показником найбільш позитивних результатів. Окрім ТНМУ, цей пробний іспит також найкраще написали представники Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького та Національного медичного університету імені О.Богомольця.

Це вкотре засвідчило те, що в ТНМУ висока якість надання освітніх послуг і належна підготовка медичних кадрів, – повідомляє прес-служба Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.