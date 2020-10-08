Померла один з лідерів туристичного бізнесу Тернопілля Лідія Королюк

Пішла на небеса Королюк Лідії Григорівни, директора приватного підприємства ,,Оксамит-КЛ”, один з лідерів туристичного бізнесу Тернопілля, чий внесок у становлення туризму у нашому краї важко переоцінити. Про прикру новину повідомляє Управління туризму обласної державної адміністрації.

Лідія Королюк працювала у галузі туризму Тернопільської області з 1976 року. Становлення туристично-рекреаційної галузі області відбувалося за її безпосередньої участі. Туроператорську діяльність здійснювала з 1997 року. Завдяки наполегливості Лідії Григорівни, за тісної співпраці з управлінням туризму облдержадміністрації Тернопільщина перестала бути ,,білою плямою” на туристичній карті України.

Велика увага очолюваного Королюк Л.Г. ПП ,,Оксамит-КЛ” приділялася наданню маркетингового та інформаційно-рекламного забезпечення галузі туризму області. Одна з перших почала активно просувати бренд ,,Тернопільщина туристична” на ринку туристичних послуг України та закордоном, підтримавши тему організації та проведення інформаційних та прес-турів для журналістів іноземних та всеукраїнських ЗМІ. З 2002 року представляла туристичний потенціал Тернопільської області на міжнародних та всеукраїнських виставкових заходах, форумах та семінарах в Україні, Великобританії, Італії, Німеччині, Польщі, Угорщині, Чехії, Румунії, Молдавії, Білорусії, Росії, Казахстані.

Перша забезпечила в області надання послуг з комплексного обслуговування туристів, завдяки чому очолюване Лідією Королюк підприємство має велику базу партнерів і клієнтів в Україні та закордоном.

Особливу увагу приділяла маршрутам активного туризму, одному з найулюбленіших напрямків для молоді. Програми активних турів включають в себе сплави по річках Дністер, Серет, Черемош, спелеотури, пішохідні мандрівки у Карпати. Ініціювала та долучалася до випуску рекламно-презентаційних матеріалів про область.

Кваліфікований фахівець, ініціативна, небайдужа до розвитку внутрішнього туризму на Тернопільщині, творча, вмілий організатор, Лідія Григорівна користувалася повагою і авторитетом серед туристичної громадськості області та Західного регіону України. Займала активну позицію щодо збереження пам’яток історичної спадщини області, які є об’єктами показу для туристів. Одна з перших серед туристичних фірм організувала екологічні акції по очищенню залишків фортеці у с. Токи Підволочиського району та прибиранню території біля Джуринського водоспаду у Заліщицькому районі.

Завдяки своїй активній позиції Ліда Григорівна протягом багатьох років була членом усіх дорадчих органів з розвитку сфери туризму на Тернопільщині.

Приватне підприємство ,,Оксамит-КЛ” постійно ставало переможцем у різного роду всеукраїнських та обласних конкурсів.

За визначні успіхи у розвитку туристично-рекреаційної галузі області Королюк Л.Г. була нагороджено нагрудним знаком ,,Почесний працівник туризму України” та неодноразово відзнаками обласної державної адміністрації та обласної ради.

Нехай добрий, світлий спомин про Лідію Григорівну назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто її знав, любив та шанував. У нашій пам’яті вона назавжди залишиться добрим другом, надійним порадником та професіоналом своєї справи.

Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині померлої. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме її світлу та щиру душу в Царство Небесне. Вічна світла пам’ять нашій колезі та другу.