У Тернополі розшукують цю парочку (фото)

Дев’ятого березня близько п’ятнадцятої години біля АЗС «БРС Нафта», що по вулиці Шептицького в обласному центрі, із тілесними ушкодженнями було знайдено молодого чоловіка.

Як згодом з’ясувалося, це 35-річний житель села Великі Гаї. Зі слів потерпілого, його напередодні побили чоловік та жінка і забрали півтисячі гривень.

Поліцейські склали фотороботи можливих підозрюваних. Уважно придивіться, якщо ви впізнали зловмисників, телефонуйте у чергову частину Тернопільського відділу поліції 27-11-70, 27-11-71, 0672591518 або 102.