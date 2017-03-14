Новини Тернополя 

У Тернополі розшукують цю парочку (фото)

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Дев’ятого березня близько п’ятнадцятої години біля АЗС «БРС Нафта», що по вулиці Шептицького в обласному центрі, із тілесними ушкодженнями було знайдено молодого чоловіка.

Як згодом з’ясувалося, це 35-річний житель села Великі Гаї. Зі слів потерпілого, його напередодні побили чоловік та жінка і забрали півтисячі гривень.

Поліцейські склали фотороботи можливих підозрюваних. Уважно придивіться, якщо ви впізнали зловмисників, телефонуйте у чергову частину Тернопільського відділу поліції 27-11-70, 27-11-71, 0672591518 або 102.

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