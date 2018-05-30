Молодим вченим із Тернополя призначили стипендію Кабінету Міністрів

Відповідно до Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 23 травня 2018 року №3) 9 молодим вченим з тернопільських вишів призначено стипендії та подовжено виплату стипендій Кабінету Міністрів України.

Зокрема, стипендії отримають такі науковці:

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

148. Ясній Олег Петрович

149. Крупа (Рибак) Ольга Миколаївна

150. Клендій Володимир Миколайович

151. Мариненко Наталія Юріївна

Тернопільський національний економічний університет

152. Рудан Віталій Ярославович

153. Щирба Ірина Маркіянівна

154. Борисова Тетяна Михайлівна

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

155. Шульга Ірина Мирославівна

156. Боднар Оксана Ігорівна