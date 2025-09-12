Ікони на дошках від снарядів: в Тернополі презентували виставку «Ікона — вікно у вічність»

У Тернополі відкрилась персональна виставка «Ікона — вікно у вічність» Володимира Шерстія

У виставковому залі Тернопільського художнього музею відкрито персональну виставку «Ікона — вікно у вічність» іконописця Володимира Шерстія, яка доповнена роботами учнів його іконописної школи. Виставка приурочена до 65-річного ювілею митця та відображає глибокий духовний зміст іконописної творчості.

Мистецтво, яке відкриває вікно у вічність

Володимир Шерстій — заслужений майстер народної творчості України, іконописець, волонтер та колишній доброволець батальйону «Карпатська Січ», відзначає свою творчу діяльність понад чверть століття. Він є автором персональних виставок в Україні та за кордоном, а його роботи зберігаються у колекціях храмів, музеїв та приватних збірок в Україні, Італії, Ватикані та Аргентині.

Виставка як духовне «вікно» до вічності

Експозиція складається з понад 50 ікон, створених учнями Шерстія, та 21 авторської роботи митця. Вона охоплює понад 1000 образів, втілених у візантійському стилі, що поєднують традиції стародавнього іконопису з глибоким духовним змістом. Ці ікони є не лише релігійними образами, а й молитвою, викарбуваною пензлем.

Ікони на дошках від снарядів: молитва про мир

Особливе місце в експозиції займають ікони, написані на дошках з ящиків для снарядів — символ перетворення смертоносної зброї на молитву про мир. Виставка також містить роботи, на яких зображені святий образи у вишиванках, що символізує глибоке пов’язання мистецтва з національною ідентичністю України.

«Мандрівна ікона» Матері Божої Неустанної Помочі

Одним із важливих експонатів є «мандрівна ікона» Матері Божої Неустанної Помочі, яка подолала тисячі кілометрів, перебуваючи в храмах України та Польщі, а згодом потрапила на передову, де була освячена біля селища Троїцьке Луганської області, де Шерстій разом із волонтерами здійснював службу.

Мистецтво, що несе світло і надію

Виставка «Ікона — вікно у вічність» — це не просто зібрання мистецьких творів. Це зустріч з вічним через образи, які несуть молитву, світло і надію. Вони мають за мету наблизити кожного до святого, відкрити «вікно у вічність» через мистецтво, що народжене вірою, любов’ю та надією.

Ікони, що стали мовою спілкування з Богом

«Ікона — вікно у вічність» запрошує відкрити для себе новий рівень сприйняття через глибину творчості Володимира Шерстія, його учнів і силу молитви, закладену в кожному образі. Ця виставка — це не тільки про мистецтво, це про духовну трансформацію через художні образи, що несе світло в темряві.

Експозиція відкрито для відвідувачів у Тернопільському художньому музеї.

За інф. Тернопільський обласний художній музей