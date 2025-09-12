14:30 | 12.09.2025
Негода наробила біди на Тернопільщині: частина населенних пунтків без світла

Через сильний вітер і грози на Тернопільщині вночі пошкоджено 9 ліній електропередач 10 кВ. У результаті без світла залишилися 22 населені пункти та 1830 споживачів. Повідомляють у військовій адміністтрації.

Зони знеструмлення:

  • Борщівський район

  • Збаразький район

  • Зборівський район

  • Монастирський район

  • Чортківський район

Поточна ситуація:
Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. На даний момент ведеться активна робота з ліквідації наслідків стихії.

