Негода наробила біди на Тернопільщині: частина населенних пунтків без світла

Через сильний вітер і грози на Тернопільщині вночі пошкоджено 9 ліній електропередач 10 кВ. У результаті без світла залишилися 22 населені пункти та 1830 споживачів. Повідомляють у військовій адміністтрації.

Зони знеструмлення:

Борщівський район

Збаразький район

Зборівський район

Монастирський район

Чортківський район

Поточна ситуація:

Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. На даний момент ведеться активна робота з ліквідації наслідків стихії.