Негода наробила біди на Тернопільщині: частина населенних пунтків без світла
Через сильний вітер і грози на Тернопільщині вночі пошкоджено 9 ліній електропередач 10 кВ. У результаті без світла залишилися 22 населені пункти та 1830 споживачів. Повідомляють у військовій адміністтрації.
Зони знеструмлення:
-
Борщівський район
-
Збаразький район
-
Зборівський район
-
Монастирський район
-
Чортківський район
Поточна ситуація:
Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. На даний момент ведеться активна робота з ліквідації наслідків стихії.