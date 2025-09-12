Польща закрила кордон з Білоруссю
З півночі 12 вересня Польща закрила всі прикордонні переходи з Білоруссю до подальшого повідомлення. Рух між країнами у обох напрямках було повністю призупинено, що стосується як автомобільного, так і залізничного транспорту.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про закриття прикордонних переходів у зв’язку з початком російсько-білоруських військових навчань “Запад-2025”, які стартували 12 вересня. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський під час прес-конференції в Тересполі зазначив, що ці маневри спрямовані безпосередньо проти Польщі та Європейського Союзу.
Закрито важливі автомобільні переходи:
-
Тересполь-Брест — для легкових автомобілів;
-
Кукурики-Козловичі — для вантажівок.
Також припинено залізничне сполучення на трьох прикордонних переходах для вантажних перевезень:
-
Кузниця Білостоцька-Гродно;
-
Семянівка-Свіслоч;
-
Тересполь-Брест.
Рішення про закриття кордону стало реакцією на загострення ситуації, зокрема, на нещодавнє виявлення уламків 15 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) в різних регіонах Польщі, які перетнули її кордон у ніч на 10 вересня. Це призвело до того, що Польща звернулася до своїх союзників із проханням про надання додаткових систем протиповітряної оборони та технологій для боротьби з безпілотниками.
За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, країна домовилася про зустріч із українською стороною. Польща буде працювати разом з Україною для посилення оборони від російських дронів, а також представники польської армії найближчим часом поїдуть до України для навчання техніці збивання БпЛА.
Очікується, що ситуація з безпілотниками та військовими навчаннями “Запад-2025” може мати серйозні наслідки для безпеки Польщі та її відносин з Білоруссю і Росією.