Польща закрила кордон з Білоруссю

З півночі 12 вересня Польща закрила всі прикордонні переходи з Білоруссю до подальшого повідомлення. Рух між країнами у обох напрямках було повністю призупинено, що стосується як автомобільного, так і залізничного транспорту.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про закриття прикордонних переходів у зв’язку з початком російсько-білоруських військових навчань “Запад-2025”, які стартували 12 вересня. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський під час прес-конференції в Тересполі зазначив, що ці маневри спрямовані безпосередньо проти Польщі та Європейського Союзу.

Закрито важливі автомобільні переходи:

Тересполь-Брест — для легкових автомобілів;

Кукурики-Козловичі — для вантажівок.

Також припинено залізничне сполучення на трьох прикордонних переходах для вантажних перевезень:

Кузниця Білостоцька-Гродно;

Семянівка-Свіслоч;

Тересполь-Брест.

Рішення про закриття кордону стало реакцією на загострення ситуації, зокрема, на нещодавнє виявлення уламків 15 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) в різних регіонах Польщі, які перетнули її кордон у ніч на 10 вересня. Це призвело до того, що Польща звернулася до своїх союзників із проханням про надання додаткових систем протиповітряної оборони та технологій для боротьби з безпілотниками.

За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, країна домовилася про зустріч із українською стороною. Польща буде працювати разом з Україною для посилення оборони від російських дронів, а також представники польської армії найближчим часом поїдуть до України для навчання техніці збивання БпЛА.

Очікується, що ситуація з безпілотниками та військовими навчаннями “Запад-2025” може мати серйозні наслідки для безпеки Польщі та її відносин з Білоруссю і Росією.