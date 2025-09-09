Понад рік вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Ігор Мельник з Тернопільщини

З глибоким болем та скорботою Зборівська міська територіальна громада повідомляє трагічну звістку: у війні за незалежність і свободу України загинув наш земляк, житель села Тустоголови Зборівської громади, солдат МЕЛЬНИК Ігор Михайлович, 18 червня 1967 року народження. Від 28 липня 2024 року він вважався безвісти зниклим. Та, на жаль, підтверджено, що Ігор Михайлович віддав своє життя, мужньо захищаючи рідну землю від ворога.

Це непоправна втрата для його родини, друзів, побратимів і для всієї нашої громади. Ігор Мельник — герой, який пожертвував усім заради нашої свободи. Ми схиляємо голови в глибокій жалобі та підтримуємо рідних і близьких, які втратили найдорожчу людину.

Вічна пам’ять і слава Герою!