Макс Барських привезе до Тернополя масштабне шоу «Сьогодні має сенс»

Після масштабної прем’єри у Києві співак Макс Барських вирушає у всеукраїнський тур із новим концертним проєктом «Сьогодні має сенс». Одним із міст, де артист представить свою програму, стане Тернопіль. Концерт запланований на 16 липня.

Тур стартував 27 червня на території ВДНГ у Києві в межах Open Air Fest «Сьогодні має сенс». Подія зібрала тисячі глядачів та поєднала виступи молодих артистів із масштабним шоу Макса Барських у супроводі Національного президентського оркестру.

Під час концерту артист презентував другу частину свого нового україномовного альбому та виконав відомі хіти. Організатори описують шоу як поєднання музичного перформансу, сучасної сценографії, хореографії та яскравих візуальних рішень.

Всеукраїнський тур охопить 22 міста. Тернополяни матимуть нагоду побачити нову програму вже 16 липня.

Нагадаємо, останніми роками Макс Барських активно розвиває україномовний репертуар. Зокрема, його альбом «Зорепад» став одним із найпомітніших музичних релізів української сцени, а пісня «Буде весна» — символом надії для багатьох українців у перші місяці повномасштабної війни.

16 липня, Агроленд, село Великий Ходачків

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