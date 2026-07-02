У Тернополі бригада екстреної медичної допомоги повернула до життя пацієнта після раптової зупинки кровообігу
30 червня бригада екстреної медичної допомоги №16 Тернопільської станції ЕМД провела успішну серцево-легеневу реанімацію. Завдяки своєчасним діям очевидців, швидкому прибуттю медиків та чіткому виконанню алгоритмів розширеної серцево-легеневої реанімації вдалося досягти найважливішого результату — відновлення спонтанного кровообігу.
Виклик надійшов на лінію оперативно-диспетчерської служби «103» із громадського місця. Повідомлялося про чоловіка похилого віку, який раптово втратив свідомість.
Уже за кілька хвилин на місце події прибула бригада №16 у складі:
лікаря Олександра Лукашенка;
парамедика Оксани Баліцької;
екстреного медичного техніка Тараса Глеха.
До приїзду бригади очевидці правильно оцінили ситуацію та розпочали базову серцево-легеневу реанімацію. Саме ранній початок компресій грудної клітки є одним із ключових факторів виживання при раптовій зупинці кровообігу.
Під час первинного огляду медики констатували клінічну смерть: пацієнт був без свідомості, самостійного дихання та пульсу на магістральних артеріях.
Реанімаційні заходи
Згідно із затвердженими протоколами, фахівці негайно розпочали розширений комплекс серцево-легеневої реанімації (СЛР).
Команда виконала повний обсяг необхідних втручань:
компресію грудної клітки та штучну вентиляцію легень;
протекцію дихальних шляхів шляхом інтубації трахеї;
забезпечення венозного доступу та проведення медикаментозної терапії.
На 12-й хвилині реанімаційних заходів бригаді вдалося досягти ROSC (Return of Spontaneous Circulation) — відновлення спонтанного кровообігу.
Постреанімаційна допомога:
Продовжено штучну вентиляцію легень із використанням апарата Hamilton T1; Одночасно забезпечено безперервний моніторинг життєвих показників.
Пацієнта госпіталізовано до профільного лікувального закладу для подальшого лікування та інтенсивної терапії.
Цей випадок демонструє важливість так званого «ланцюга виживання»:
раннє розпізнавання критичного стану,
негайний виклик екстреної медичної допомоги,
своєчасний початок серцево-легеневої реанімації очевидцями,
швидке прибуття спеціалізованої бригади
професійне виконання розширених реанімаційних заходів.
Саме злагоджена командна робота всіх учасників — від небайдужих свідків події до медиків бригади №16 — дозволила повернути пацієнта до життя.
Щира подяка бригаді №16 за високий професіоналізм і відданість своїй справі! Такі випадки є найкращим підтвердженням того, що знання, досвід і чітке дотримання сучасних стандартів надання екстреної медичної допомоги щодня рятують людські життя.