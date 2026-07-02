У Тернополі бригада екстреної медичної допомоги повернула до життя пацієнта після раптової зупинки кровообігу

30 червня бригада екстреної медичної допомоги №16 Тернопільської станції ЕМД провела успішну серцево-легеневу реанімацію. Завдяки своєчасним діям очевидців, швидкому прибуттю медиків та чіткому виконанню алгоритмів розширеної серцево-легеневої реанімації вдалося досягти найважливішого результату — відновлення спонтанного кровообігу.

Виклик надійшов на лінію оперативно-диспетчерської служби «103» із громадського місця. Повідомлялося про чоловіка похилого віку, який раптово втратив свідомість.

Уже за кілька хвилин на місце події прибула бригада №16 у складі:

лікаря Олександра Лукашенка;

парамедика Оксани Баліцької;

екстреного медичного техніка Тараса Глеха.

До приїзду бригади очевидці правильно оцінили ситуацію та розпочали базову серцево-легеневу реанімацію. Саме ранній початок компресій грудної клітки є одним із ключових факторів виживання при раптовій зупинці кровообігу.

Під час первинного огляду медики констатували клінічну смерть: пацієнт був без свідомості, самостійного дихання та пульсу на магістральних артеріях.

Реанімаційні заходи

Згідно із затвердженими протоколами, фахівці негайно розпочали розширений комплекс серцево-легеневої реанімації (СЛР).

Команда виконала повний обсяг необхідних втручань:

компресію грудної клітки та штучну вентиляцію легень;

протекцію дихальних шляхів шляхом інтубації трахеї;

забезпечення венозного доступу та проведення медикаментозної терапії.

На 12-й хвилині реанімаційних заходів бригаді вдалося досягти ROSC (Return of Spontaneous Circulation) — відновлення спонтанного кровообігу.

Постреанімаційна допомога:

Продовжено штучну вентиляцію легень із використанням апарата Hamilton T1; Одночасно забезпечено безперервний моніторинг життєвих показників.

Пацієнта госпіталізовано до профільного лікувального закладу для подальшого лікування та інтенсивної терапії.

Цей випадок демонструє важливість так званого «ланцюга виживання»:

раннє розпізнавання критичного стану,

негайний виклик екстреної медичної допомоги,

своєчасний початок серцево-легеневої реанімації очевидцями,

швидке прибуття спеціалізованої бригади

професійне виконання розширених реанімаційних заходів.

Саме злагоджена командна робота всіх учасників — від небайдужих свідків події до медиків бригади №16 — дозволила повернути пацієнта до життя.

Щира подяка бригаді №16 за високий професіоналізм і відданість своїй справі! Такі випадки є найкращим підтвердженням того, що знання, досвід і чітке дотримання сучасних стандартів надання екстреної медичної допомоги щодня рятують людські життя.