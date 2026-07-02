У Скалатській громаді б’ють на сполох через неповнолітніх водіїв

Скалатська міська рада звернулася до жителів громади через зростання кількості скарг на поведінку водіїв двоколісного транспорту. Особливе занепокоєння викликають випадки, коли мотоциклами, квадроциклами, скутерами та мопедами керують неповнолітні.

У міськраді наголошують, що керування мототехнікою потребує не лише практичних навичок, а й ґрунтовного знання Правил дорожнього руху, вміння оцінювати дорожню ситуацію та швидко реагувати на небезпеку.

Окремо посадовці звернули увагу на те, що багато підлітків нехтують засобами захисту — шоломами, рукавицями, наколінниками та іншим спорядженням. Саме відсутність захисного екіпірування часто стає причиною важких травм під час дорожньо-транспортних пригод.

Також у зверненні нагадали про дію воєнного стану та комендантської години. У громаді зазначають, що гучний шум мотоциклів, особливо зі знятими або несправними глушниками, може викликати тривогу серед мешканців, оскільки нагадує звук ворожих безпілотників.

У Скалатській міській раді закликали батьків відповідально ставитися до придбання мототранспорту для дітей та переконатися, що вони готові до безпечної участі в дорожньому русі.

«Давайте разом дбати про безпеку наших дітей і спокій у громаді», — наголосили у міській раді.