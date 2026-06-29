Авто з Америки під ключ: усі переваги покупки через офіційного представника

Українські автомобілісти дедалі частіше звертають увагу на ринок США, адже саме там можна знайти автомобілі у відмінній комплектації, з прозорою історією та за вигідною ціною. Якщо ви плануєте придбати авто з Америки, варто співпрацювати з перевіреними компаніями. Звертайтесь до Atlantic Express Corp. — офіційного представника американської компанії в Україні, який забезпечує повний цикл доставки транспортних засобів без посередників.

Чому українці обирають автомобілі зі США

Американський авторинок є одним із найбільших у світі. Щодня на аукціонах продаються тисячі автомобілів різних марок і моделей, що дозволяє покупцям знайти оптимальний варіант під власний бюджет та потреби.

Серед головних переваг авто зі США:

широкий вибір моделей і комплектацій;

прозора історія обслуговування через Carfax та AutoCheck;

приваблива вартість навіть після доставки та розмитнення;

доступ до гібридних та електричних автомобілів;

можливість придбати моделі, які офіційно не представлені в Україні.

Особливо популярними залишаються Audi, BMW, Tesla, Mercedes-Benz, Honda, Hyundai, Kia та Chevrolet, які часто мають кращу комплектацію, ніж аналогічні автомобілі на українському ринку.

Як працює доставка авто з Америки

Купівля автомобіля зі США складається з кількох етапів. Спочатку спеціалісти підбирають відповідний варіант на аукціоні або серед приватних продавців. Після перевірки історії та технічного стану автомобіль викуповується та доставляється до порту відправлення.

Далі транспортний засіб проходить морське перевезення, митне оформлення та доставляється власнику в Україні. Важливо, щоб усі логістичні процеси контролювалися однією компанією, адже це дозволяє уникнути додаткових витрат і непередбачених ризиків.

Переваги роботи без посередників

Однією з найбільших проблем на ринку є наявність великої кількості посередників, які збільшують кінцеву вартість автомобіля. Саме тому співпраця з прямим перевізником є значно вигіднішою.

Atlantic Express Corp. є єдиним офіційним офісом американської компанії в Україні та пропонує власну логістичну систему. Компанія працює з 10 портами відправлення у США та Канаді, а також використовує порти прибуття в Європі та Грузії. Такий підхід дозволяє оптимізувати маршрути та скорочувати витрати на транспортування.

Клієнти отримують не лише доставку автомобілів, а й повний комплекс послуг: перевірку транспортного засобу, участь в аукціонах, митне оформлення, супровід персонального менеджера та можливість відстежувати місцезнаходження авто на кожному етапі перевезення.

Які транспортні засоби можна замовити

Сучасні логістичні можливості дозволяють доставляти не лише легкові автомобілі. Покупці можуть замовити:

легкові автомобілі;

електромобілі та гібриди;

мотоцикли та квадроцикли;

вантажівки;

сільськогосподарську техніку;

будівельну та спеціальну техніку;

катери, яхти та інший великогабаритний транспорт.

Завдяки індивідуальному підходу підбирається оптимальний спосіб перевезення для кожного типу вантажу.

Автомобіль із США — розумна інвестиція

Попри витрати на логістику та митне оформлення, автомобілі з Америки часто залишаються вигіднішими за аналогічні пропозиції на внутрішньому ринку. Покупець отримує широкий вибір, зрозумілу історію транспортного засобу та можливість придбати сучасний автомобіль за конкурентною ціною.

Саме тому попит на американські авто в Україні продовжує зростати. А співпраця з надійним перевізником дозволяє зробити процес купівлі максимально безпечним, прозорим і комфортним.