«Лікар із Сирії» виманив у пенсіонерки з Тернополя близько 10 тисяч євро

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася 76-річна жителька обласного центру, яка стала жертвою шахрайської схеми, побудованої на довірі та емоційній прив’язаності.



За словами потерпілої, у квітні цього року вона познайомилася у соціальній мережі Facebook із чоловіком. Спілкування продовжилося у месенджері WhatsApp.



Незнайомець представився лікарем із Сирії та розповів, що нібито працює за восьмирічним контрактом.



Згодом він повідомив, що хоче достроково розірвати контракт, приїхати в Україну та жити разом із жінкою, однак для цього йому терміново потрібні 10 тисяч євро.



Повіривши співрозмовнику, жінка перераховувала кошти через термінал самообслуговування на вказаний ним рахунок.



Загальна сума збитків становить близько 10 тисяч євро.



Після отримання грошей обіцянки так і не були виконані, а заявниця зрозуміла, що стала жертвою афериста.



За даним фактом слідчі Тернопільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування та встановлюють особу, причетну до злочину.



Правоохоронці нагадують: шахраї дедалі частіше використовують так звані «романтичні» схеми.



Вони знайомляться з людьми у соціальних мережах, швидко входять у довіру, говорять про спільне майбутнє, а згодом просять гроші, посилаючись на складні життєві обставини, лікування, оформлення документів чи переїзд.



Якщо людина, з якою ви знайомі лише онлайн, просить переказати кошти, припиніть спілкування та перевірте інформацію.



Не надсилайте гроші незнайомцям, навіть якщо їхня історія здається переконливою.



У разі підозри на шахрайство негайно звертайтеся до поліції.





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