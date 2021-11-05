Чому жінки найчастіше страждають на варикозну хворобу вен нижніх кінцівок?

Відомий факт, що жінки страждають на варикозну в 4 рази частіше, ніж чоловіки згідно з даними світової статистики.

Основними причинами такої нерівності є 2 специфічні стани – вагітність та клімакс, причому останній настає і у чоловіків з віком, але досить спокійно протікає.

Найпоширенішим захворюванням серцево-судинної системи під час вагітності є варикозне розширення вен, що зустрічається приблизно у 20 %. Найчастіше 90-95% випадків розвитку варикозної хвороби у жінок безпосередньо пов’язане з вагітністю та пологами. Як це пояснити?

Вже доведений факт, що жінки мають генетичну схильність до варикозної хвороби вен у 2–3 рази частіше за чоловіків. Мабуть, жінки є носіями гена мутації.

Вагітність, пологи та варикозна хвороба вен нижніх кінцівок пов’язані один з одним низкою причин:

– Під час вагітності тиск на артерії та вени зростає. На пізніх термінах вагітності плід перетискає вени в малому тазі, вени черевної порожнини переповнюються, відтік із вен нижніх кінцівок не здійснюється в достатній мірі.

– Під час вагітності об’єм циркулюючої крові збільшується у 4 рази, що призводить до високого навантаження венозної системи.

– Під час вагітності у кілька разів зростає рівень жіночих статевих гормонів у крові, що призводить до зниження тонусу м’язового шару стінки вен. У результаті вени розширюються, і венозні клапани не закриваються повністю, утворюється патологічне венозне скидання (рефлюкс).

Варикозне розширення вен нижніх кінцівок у 20% вагітних жінок поєднується з варикозним розширенням вен піхви та малого тазу. Це обтяжує перебіг вагітності та пологів. Також може поєднуватись і з варикозним розширенням вен прямої кишки (геморой).

Іншою причиною варикозної хвороби є незворотній процес старіння організму.

Клімакс – це гормональна перебудова в організмі жінки, внаслідок чого в яєчниках припиняється дозрівання яйцеклітин, припинення овуляції та менструацій, менопауза. У 50-55 років клімакс завершується, і в організмі жінки сповільнюється обмін речовин, переважно накопичується жирова тканина, внаслідок чого тонус венозних стінок слабшає.

Висновок напрошується один: гормональні зміни в організмі, пов’язані з віком або вагітністю, відіграють основну роль у розвитку варикозної хвороби. Підтвердженням цього є й скарги на посилення больового та набрякового синдрому у пацієнток з варикозною хворобою безпосередньо перед менструаціями, які значно зменшуються після її закінчення.

Гормони – це складні хімічні сполуки, що виробляються ендокринними залозами. З усього спектру гормонів найбільше значення для розвитку варикозної хвороби становлять естрогени та прогестерон. У здорової жінки рівень вмісту цих гормонів у крові безпосередньо залежить від фази менструального циклу.

Навіть у нормі гормональний фон впливає стан стінок артерій і вен – їх тонус слабшає, що зумовлює перерозтягнення, при збої менструального циклу стан вен та артерій погіршується. Також гормони впливають на хімічний склад крові: підвищення рівня обох гормонів сприяють прискоренню процесів зсідання крові та появі тромбозів.

І не зайвим буде додати, що жінки, які курять, набагато частіше страждають на варикозне розширення вен, у зв’язку з тим, що нікотин перешкоджає нормальному виробленню статевих гормонів.

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