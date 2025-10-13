У Тернополі жінка вночі різала колеса на автівках

У Тернополі правоохоронці з’ясували, хто пошкодив колеса двох автівок, припаркованих біля будинку на вулиці Вишнівецького, 12. Також до Тернопільського райуправління поліції звернулися двоє потерпілих автовласників.

Момент правопорушення зафіксувала камера відеоспостереження, встановлена у дворі багатоповерхівки. На кадрах видно, як невідома особа вночі пошкоджує колеса автомобіля.

Після перегляду відео та проведення оперативних заходів правоохоронці встановили особу зловмисниці. Нею виявилася 30-річна жителька Тернополя, яка вже неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності.

Наразі поліцейські встановлюють її місцезнаходження для подальшого притягнення до відповідальності.

Інформацію про подію внесено до Журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.