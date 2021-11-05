Тернополяни протестують проти будівництва громадської вбиральні

20 жителів вулиць Волинська та Південна в Тернополі протестують проти будівництва громадської вбиральні біля їхніх будинків. Про це повідомила жителька вулиці Волинська Любов Кіналь.

За її словами, люди не хочуть, щоб до їхніх будинків йшов неприємний запах від туалету. Розпочали будівництво 2 листопада, каже Любов Кіналь. Замовник цього проєкту – комунальне підприємство “Об’єднання парків культури та відпочинку Тернополя”.

“Можливо, потрібен у парковій зоні туалет, але не в цьому місці, ми не бачимо доречності. Немає 100 метрів навіть до лікарні, де є свій туалет, а до зони відпочинку, де стоять барбекю, де люди дійсно відпочивають, взагалі далеко”, – каже Кіналь.

Розробник проєкту Андрій Фик розповів, будувати вбиральню розпочали на цьому місці, бо поблизу є необхідні комунікації:

“Це звичайний туалет, який буде під’єднаний до інженерних мереж міста. Тобто вода, каналізація, ніякого смороду додаткового не буде, вигрібної ями не буде”.

За словами Андрія Фика, вартість проєкту складає близько півтора мільйона гривень. Вбиральня буде платною. Вислухати жителів вулиць Волинська та Південна прийшов директор “Об’єднання парків культури та відпочинку” Микола Лесів. Прокоментувати ситуацію пообіцяв у понеділок у письмовій формі.

Начальник управління благоустрою та екології Тернополя Олег Соколовський каже, за дорученням міського голови, виїхав на місце будівництва вбиральні:

“На цей час ми знайшли ще 3 альтернативних ділянки, де би можна було поставити вбиральню, переговорили з громадськістю, з проєктантом, і схильні до того, щоб прислухатися до мешканців і перенести цю вбиральню на інше місце”.

Олег Соколовський розповів, вбиральню мають збудувати до кінця року.

Суспільне