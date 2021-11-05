Без хреста та хоругв: на Тернопільщині через церковні борги жінку поховали не за християнськими канонами

Мама померла, та ховали її без хреста і хоругв. Причина – борги у церкві. У такій ситуації опинилася Людмила Адамович.

27 жовтня померла її мама, жителька села Решнівка. Донька відразу почала організовувати похорон. Звернулась до старости церковної громади, аби дав все необхідне для прощання із покійницею. Чоловік відмовився. Пояснив, що сім’я Людмили боргує кругленьку суму.

За поясненнями знімальна група прямує до старости церковної громади Івана Войни. Чоловік у цій ситуації своєї вини не бачить. Переконаний: він всього лише виконував рішення громади.

“Вони не прийшли ні дня. Ніхто копійки не заплатив. Ніхто не прийшов і сміття не виніс. В нас впав купол, я всю церкву переробляв з людьми. Ми збирали по копійці, щоб то перекрити”, – пояснив Іван Война.

Староста церковної громади пояснює, храм у їхньому селі збудований ще 300 років тому. Зараз святиня у поганому стані і з кожним роком руйнується. Всдоводиться роботи за гроші жертводавців. І найбільше прихожан обурює той факт, що одні прикладають максимум зусиль, аби храм облагородити, а інші лише висувають свої притензії.

Тернопіль1