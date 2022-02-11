Отдых в Турции как способ расслабиться

На протяжении нескольких десятков лет украинцы предпочитают отдыхать именно в Турции. Сюда приезжают в свое первое романтическое приключение влюбленные пары и семьи с маленькими детками. Обилие курортов позволяет найти даже самому опытному туристу-экстремалу подходящее место для отличного времяпрепровождения.

Наслаждение жизнью в Турции

Понежиться в теплых морских волнах, отправиться на интересные экскурсии, посетить здравницы: все это можно в Турции. Страна привлекает людей со всей Европы и СНГ благодаря идеальному сочетанию цены и качества. Отель у пляжа с хорошей кухней и развлекательным шоу выстроены так, чтобы турист возвращался сюда снова и снова. Купить тур в Турцию стоит, чтобы увидеть много нового:

полетать над Каппадокией на воздушном шаре;

посетить турецкую баню – хаммам;

насладится оригинальным насыщенным вкусом местной кухни: вкусить рахат-лукум, кебаб и др.;

гулять по Гранд-Базару, покупаю многочисленные и ненужные сувениры себе и своим близким;

посетить древний и загадочный город Стамбул, который скрывает в себе бесчисленное количество архитектурных исторических памяток, возведенных тысячи лет назад.

Не стоит забыть побывать и в геотермальных источниках Памуккале.

Незабываемое приключение

Каждого туриста радостно встречает город Анталия. Крупный деловой и торговый центр, расположенный на Средиземном море. Отдых здесь очень дешевый. Современными туристическими комплексами снабжен и город Сиде. Здесь всегда теплая погода. Летом морская вода прогревается до 26 С.

Наибольшее количество пятизвездочных отелей находится в Белеке. Здесь же расположено множество живописных пейзажей с лазурной морской водой. Вне зависимости от того, на какой курорт человек отправится, он просто обязан посмотреть следующие достопримечательности страны:

амфитеатр Аспендоса: на его сцене и сегодня устраиваются музыкальные концерты, оперённые представления и иные постановки;

Демре-Мира – развалины древнего города возвращают человека во времена смелых ликийских воинов;

парк Эмирган, расположенный около Босфора; в его пределах расположено свыше 120 видов цветов и кустарников.

Каждый уголок страны содержит нечто особенное и интересное. Семейным парам с детьми специалисты всегда рекомендуют ехать к песчаным пляжам где меньше людей, например, Белек, Кемер. Активным молодым людям понравится на любом курорте государства, все отели предлагают интересную ночную программу и множество активных видов отдыха.