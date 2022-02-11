Виды и способы отделки балкона

Перед началом проведения ремонтных работ следует иметь хоть какое-то представление о том, каким именно он должен быть. Обшивка внутри этого небольшого помещения поможет создать уют и интересный вид. Независимо от цели, каждому хозяину удастся сделать балкон красивым и индивидуальным. Тем более, современный строительный рынок предлагает большой выбор отделочных материалов.

Выбор вида отделки зависит от типа остекления, которое может быть холодным или теплым. Отделка балкона внутри требует неординарного подхода и реализации интересных дизайнерских идей. В зависимости от материала и технологии монтажа вид отделки балконов может быть разным.

Виды внутренней отделки

Для обшивки балкона или лоджии используются следующие материалы:

пластиковая вагонка;

деревянная вагонка;

панели ПВХ;

водостойкий гипсокартон;

панели МДФ.

С помощью современных материалов удастся за короткий срок выполнить отделочные работы. Каждый из материалов имеет свои преимущества. Поэтому какому именно виду отдать предпочтение, зависит от личных вкусов и предпочтений.

Еще одно не менее интересное решение – это установить балкон французский. Данная конструкция представляет собой металлопластиковые окна до пола. Такой балкон может быть полностью прозрачным или тонированным.

Холодная и теплая внутренняя отделка

В зависимости от используемых материалов и объема работ, отделка может быть, как холодной, так и теплой. К холодной отделке относится частичное выполнение работ, что позволяет сэкономить. Также такой способ подходит в том случае, если балкон будет использоваться в качестве кладовки и нет необходимости в полном проведении ремонтных работ.

Теплая отделка проводится с использованием более качественных и надежных материалов. Данный процесс затрагивает также утепление пола и потолка. Для утепления в основном используется пенопласт или пеноплэкс. Как только выполнено утепление помещения, можно приступать к отделке с использованием пластиковых, деревянных материалов и так далее.

Дизайн внутренней отделки побирается в зависимости от предназначения лождии или балкона. Вагонка подойдет в том случае, если балкон будет использоваться в качестве сада. Пластиковые панели подойдут при желании превратить небольшое помещение в целый кабинет или уютное местечко для отдыха. Варианты дизайна существуют разные, поэтому следует особе внимание уделить ремонтным работам и выбору материалов, что обеспечит комфорт и уют.