iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max: сравнение флагманов Apple

Новые горизонты iPhone 15 Pro: Улучшения и особенности

На прошлой неделе мы обсудили впечатляющие изменения в стандартной линейке iPhone 15, которые сделали новинки значительно ближе к уровню прошлогоднего iPhone 14 Pro (хотя и с некоторыми отличиями). Но что можно сказать о моделях iPhone 15 Pro?

Эти устройства остаются непревзойденными. Apple сумела грамотно использовать новшества и добавила несколько хитрых решений, чтобы поддержать необходимую дистанцию между iPhone 15 и 15 Pro. В данном обзоре от специалистов Mobileplanet.ua давай подробнее рассмотрим, какие изменения были внедрены и как они повлияли на две главные модели года.

Ключевые характеристики

Дисплей OLED, 6,1 / 6,7 дюйма Частота обновления Адаптивные 120 Гц Чипсет А17 Pro Память 128 Гб (только для 15 Pro), 256 Гб, 512 Гб, 1 Тб Задние камеры Основная 48 Мп Сверхширокоугольная 12 Мп Телеобъектив 12 Мп с 3-кратным (iPhone 15 Pro) или 5-кратным зумом (iPhone 15 Pro Max) Фронтальная камера 12 Мп Аккумулятор 3 274 мАч (15 Pro) 4 422 мАч (15 Pro Max) Автономность До 20 часов потокового видео (15 Pro) До 25 часов потокового видео (15 Pro Max) Зарядный порт USB-С Цвета Черный, белый, синий, серый

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Дизайн

Для линии iPhone 15 Pro Apple решила отказаться от рамы из нержавеющей стали в пользу аэрокосмического титана пятого класса. Этот материал не только облегчает вес устройства, но и придаёт ему прочность. На практике это ощущается сразу: iPhone 15 Pro весит всего 187 граммов, что значительно легче 206 граммов предыдущей модели. Точно такая же разница наблюдается и у нового Pro Max.

Новые модели также стали компактнее; они немного тоньше (всего на 1 мм) и короче, при этом размер экрана остался прежним. Это означает, что хотя новинки немного толще, их удобнее держать в одной руке.

Вес Размеры iPhone 15 Pro 187 г 146,6 х 70,6 х 8,25 мм IPhone 15 Pro Max 221 г 159,9 х 76,7 х 8,25 мм iPhone 14 Pro 206 г 147,5 х 71,5 х 7,85 мм IPhone 14 Pro Max 240 г 160,7 х 77,6 х 7,85 мм Galaxy S23 168 г 146,3 x 70,9 x 7,6 мм Pixel 7 Pro 212 г 162,9 х 76,6 х 8,9 мм

Кроме этого, они получили обновлённый контурный дизайн. Края новых девайсов немного закруглены, что придаёт им более комфортный хват по сравнению с предыдущими моделями, у которых края были острыми и квадратными. Удивительно, но даже такое маленькое изменение значительно улучшает ощущение от использования.

Традиционно, цветовая гамма Pro-версий более сдержанная. Apple предлагает такие цвета, как Blue Titanium, Natural Titanium, Black Titanium и White Titanium. Все они выглядят весьма солидно, и выбрать один из них достаточно сложно.

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Переход на USB-C

Хотя Apple и сделала этот шаг с неохотой, переход от порта Lightning к USB-C явно идет на пользу пользователям. Теперь можно использовать одни и те же кабели для зарядки iPhone, MacBook и iPad. Даже обновленные AirPods Pro теперь оснащены таким же разъемом! В комплекте есть кабель, но зарядного устройства, как и у остальных последних моделей, не оказалось.

Кроме того, iPhone 15 Pro поддерживает стандарт USB 3, что позволяет передавать данные на MacBook или внешние устройства хранения со скоростью до 10 Гбит/с. Это становится первым значительным отличием от стандартных моделей, которые остаются на уровне 480 Мбит/с.

Наконец, ещё одним существенным плюсом является возможность заряжать другие устройства Apple, такие как Apple Watch или обновленные AirPods Pro 2, с помощью iPhone через USB-C. Конечно, это не беспроводная зарядка, но такая функция станет весьма полезной в повседневной жизни.

Кнопка Action

Прощаясь с разъемом Lightning, Apple решила также обновить привычный переключатель бесшумного режима. Теперь в Pro-моделях устройства появился новый элемент — кнопка Action. По умолчанию она служит для активации и деактивации бесшумного режима при длительном нажатии. Таким образом, пользователи не теряют функционал, а небольшой щелчок позволит быстро понять, в каком режиме работает телефон.

Но самое интересное начинается в приложении «Настройки», где можно назначить различные функции для кнопки Action с помощью интуитивно понятного интерфейса. Выбор широк: можно открыть камеру, фонарик, диктофон, лупу и многое другое. Некоторые настройки позволяют сделать их еще более персонализированными. Например, при запуске приложения «Камера» можно сразу активировать фронтальную камеру.

Если же возможности, предложенные Apple, вам недостаточно, вы всегда можете воспользоваться приложением «Команды» на iPhone для более сложного программирования. Это позволяет активировать любое приложение, начать чат с конкретным контактом или запустить робота-пылесоса, если это нужно.

Однако стоит отметить, что кнопка Action поддерживает лишь одну функцию одновременно. Поэтому, если вы настроите ее на запуск камеры, придется временно пожертвовать возможностью отключения звука. Было бы удобно, если бы Apple добавила возможность запускать ярлыки с двойным нажатием и отключать звук при длительном нажатии.

Дисплей

Что касается дисплеев, то 6,1-дюймовый экран iPhone 15 Pro и 6,7-дюймовый у iPhone 15 Pro Max не привносят много новшеств, кроме слегка уменьшенных рамок. Тем не менее, это не мешает им оставаться одними из лучших OLED-экранов на рынке мобильных устройств.

Дисплеи iPhone 15 Pro способны достигать пикового уровня яркости в 1600 нит и 2000 нит в условиях прямого солнечного света. В ходе тестов удалось добиться 1550 нит при воспроизведении HDR-контента, что значительно ярче, чем у главного конкурента Galaxy S23. Экран ProMotion продолжает предлагать высокую частоту обновления в 120 Гц, что гарантирует плавность анимаций и приятный опыт от прокрутки.

Две значимые функции, которые остались с предыдущего поколения, — это Dynamic Island и Always-On Display. Dynamic Island предоставляет возможность получать живые уведомления и быстро обращаться к функциям приложений, что придает современный стиль к интерфейсу. Always-On Display, в свою очередь, удобно отображает время, уровень заряда и уведомления, не требуя разблокировки устройства.

Что касается цветопередачи, то новый iPhone 15 Pro уступает Galaxy S23 в тестах sRGB и DCI-P3, однако модель Pro Max смогла не отстать от Galaxy S23 Ultra — это поднимает определенные вопросы к корейскому производителю. Тем не менее, оба iPhone демонстрируют отличные результаты в точности оттенков с оценкой Delta-E 0,14 (где 0 означает идеал).

Производительность

Как вы уже догадались, Pro-версии iPhone 15 обладают впечатляющей мощностью благодаря процессору A17 Pro. Этот чип стал первым в мире, созданным по 3-нанометровой технологии, и обеспечивает на 10% более высокую производительность ЦП. Кроме того, он позволяет выполнять задачи машинного обучения в два раза быстрее и демонстрирует прирост графической производительности на 20% благодаря 6-ядерному графическому процессору. Эти новые графические возможности также включают поддержку трассировки лучей, что гарантирует реалистичное освещение и отражения в играх. Apple активно сотрудничает с игровыми разработчиками, чтобы принести такие AAA-игры, как Resident Evil 4 Remake и Village от Capcom, на свои устройства.

Чтобы оценить, насколько впечатляющим является A17 Pro, проведем несколько тестов. Начнем с Geekbench 6, который предназначен для оценки общей производительности центрального процессора, проверяя, как устройство справляется с различными задачами, используя одно или все ядра одновременно.

Совсем новые Android-флагманы, такие как Samsung Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11 и Asus ROG Phone 7 Ultimate, показывают отличные результаты, но ни один из них не может соперничать с новыми Pro-моделями от Apple ни в одноядерном, ни в многоядерном тестах. Например, iPhone 15 Pro Max оказывается на 76% быстрее по одноядерной производительности и на 41% — по многоядерной в сравнении с Galaxy S23 Ultra. Google Pixel 7 Pro выглядит как явный аутсайдер со своим процессором Tensor G2, однако стоит отметить, что Pixel 8 и Pixel 8 Pro должны сократить эту разницу.

Интересно, что разница в результатах между iPhone 15 Pro и 15 Pro Max также вызывает вопросы: меньшая модель порой показывает даже лучшие показатели. Это может быть связано с небольшими различиями в теоретически идентичных чипах или нюансами охлаждения – вряд ли Apple намеренно усиливает производительность меньшей версии.

Теперь перейдем к тесту 3DMark Wild Life Unlimited, который оценивает графическую производительность устройства, проверяя его возможности на сложной графике, такой как в видеоиграх. Мы рассматриваем результаты как стандартного теста Wild Life Unlimited, так и более строгой версии Wild Life Extreme Unlimited.

Здесь безусловными лидерами выступают iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, хотя Galaxy S23 Ultra и OnePlus 11 продемонстрировали отличные результаты в тесте Extreme. Разница в производительности между новинками и предыдущим поколением iPhone 14 Pro заметна, но в целом результаты всех устройств в этом тесте более равномерные, чем в тестах производительности ЦП. За исключением, конечно, вот этого неудачника — Pixel 7 Pro.

Тест Geekbench ML показывает, как смартфоны справляются с задачами машинного обучения. Все новые модели iPhone оснащены специализированными нейронными процессорами (NPU), и Apple утверждает, что A17 Pro обеспечивает в два раза больше производительности в этой области. Давайте посмотрим на результаты.

Здесь нет никаких сомнений: айфоны показывают выдающиеся результаты, причем не только новые модели, но даже прошлогодние iPhone 14 Pro обгоняют последние устройства от Samsung и Asus. И делают это с легкостью, снова оставляя Pixel 7 Pro позади — так этот раз он уступил последнее место OnePlus 11.

Время автономной работы и зарядка

Автономность новой линейки iPhone 15 Pro значительно возросла по сравнению с iPhone 14 Pro. Это особенно радует, учитывая, что изменения в аккумуляторе были минимальными — похоже, устройства лучше всего работают благодаря усовершенствованному процессору, который стал более энергоэффективным.

В тесте на автономность, проведенном Tom’s Guide, проверялась работа телефона при непрерывном веб-серфинге на яркости экрана в 150 нит. iPhone 15 Pro продержался целых 10 часов 53 минуты, что на 40 минут больше, чем у iPhone 14 Pro, и почти на 2 часа дольше, чем у Pixel 7 Pro.

Для сравнения, Galaxy S23 показал результат в 10 часов 27 минут при адаптивной настройке экрана и 11 часов 20 минут в режиме с частотой 60 Гц. Следует отметить, что iPhone 15 Pro не предлагает пользователям возможность регулировать частоту обновления — она всегда динамическая.

Что касается скорости зарядки, то результаты оказались лучше заявленных Apple. Ожидалось, что за полчаса iPhone 15 Pro наберет 50% заряда, но на практике, используя адаптер мощностью 20 Вт и USB-C, он достиг отметки в 57%. Тем не менее, стоит учитывать, что некоторые Android-устройства, такие как OnePlus 11, предлагают еще более быструю зарядку, что делает их конкурентоспособными в этом аспекте.

Камеры

Серия iPhone 15 Pro предлагает пользователям множество обновлений в области камер, включая значительно увеличенный 48-мегапиксельный основной датчик. Он по умолчанию снимает фотографии с разрешением 24 мегапикселя, но при желании вы всегда можете переключиться на 48 мегапикселей, используя форматы ProRAW для более творческого подхода к обработке или HEIF для экономии места.

Теперь iPhone 15 Pro и Pro Max способны делать портретные снимки без необходимости активировать специальный режим. Камера автоматически собирает сведения о глубине, что позволяет контролировать эффект боке и изменять точку фокусировки даже после съемки, направляя внимание на нужный объект. Ночной режим обзавелся новыми фотонными движками, что обеспечивает ещё лучшее качество снимков при недостаточном освещении.

Основной объектив представляет собой 48-мегапиксельный датчик с диафрагмой f/1.78, который поддерживает оптическую стабилизацию второго поколения. Рядом располагается 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.2 и углом захвата 120 градусов. Третьим в lineup идет 12-мегапиксельный телеобъектив с оптической стабилизацией и диафрагмой f/2.8. Однако у 15 Pro он предлагает лишь 3-кратный оптический зум, тогда как у 15 Pro Max это число возрастает до 5-кратного. Цифровой зум у 6,1-дюймовой модели достигает 15х, в то время как у 6,7-дюймовой — до 25x. На передней панели находится 12-мегапиксельная фронтальная камера TrueDepth с диафрагмой f/1.9.

Так стала ли камера лучше? Рейтинговое агентство DxOMark, проведя свои известные тесты на iPhone 15 Pro Max, присвоило устройству внушительные 154 балла. Это ставит смартфон на второе место в их рейтинге камер среди всех мобильных устройств. Лидер этого списка отстает всего на два пункта. DxOMark отмечает, что новый айфон показывает отличные результаты в таких категориях, как боке (80 баллов) и видеосъемка (158 баллов). Он также признан лучшим устройством для создания портретных и групповых фото и видео — здесь устройство набрало уникальные 148 очков, а для съемки в помещениях — 160, что недосягаемо для конкурентов.

Основным недостатком новинки Apple является время, необходимое для создания фото при очень плохом освещении, что иногда приводит к появлению зернистости. Но в целом новейший iPhone получил множество похвал за:

Высокую яркость и контрастность при просмотре фотографий на HDR-дисплее

Точную экспозицию даже в ночных условиях

Приятную и натуральную цветопередачу, особенно тона кожи

Отличную детализацию в ярком освещении

Быстрый и точный автофокус

Эффективную стабилизацию видео

Все эти качества делают iPhone 15 Pro и Pro Max одними из лучших камерофонов на рынке сегодня.

Вердикт

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max становятся настоящими звездами на рынке смартфонов, демонстрируя невероятную и беспрецедентную производительность благодаря чипсету A17 Pro. Эти устройства, оснащенные прочной титановой рамой, настраиваемой кнопкой Action и быстрым USB-C, предлагают пользователям широкий спектр возможностей. А их камеры, одни из лучших в индустрии, делают значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими моделями 14 Pro. В целом, это впечатляющее обновление, которое определенно заслуживает внимания.