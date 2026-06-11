У Дубно вшанували уродженця Великих Бірок

У межах відзначення 33-ї річниці створення Державного історико-культурного заповідника міста Дубно науковці установи сьогодні взяли участь у відкритті меморіальної дошки легендарному дубенському лікарю-хірургу Святославу Балею.

Меморіальна дошка виготовлена на дубенському підприємстві «Склоресурс» за ініціативи та сприяння депутата Рівненської обласної ради і краєзнавця Олександра Дехтярчука.

«Святослав Балей залишив добрий слід в історії не лише Дубенщини та України, але й у світовій науці», – висловив думку на відкритті меморіальної дошки на фасаді Дубенського фахового медичного коледжу Олександр Дехтярчук.

Так уже склалось, що уродженець Великих Бірок, випускник лікарського факультету Львівського університету, багато років свого життя провів у нашому місті. Його унікальні операції та методи лікування давно обросли легендами. Однак, як зауважила, заступниця директора Заповідника м.Дубно Надія Любецька, ця харизматична постать й досі до кінця не вивчена, а її величність не повністю усвідомлена. І сьогоднішня подія у межах культурно-освітніх заходів заповідника «Видатні постаті Дубенщини» – ще один крок на цьому історичному шляху.

Дуже приємно констатувати, що найглибшим і найкомпетентнішим дослідником життя і діяльності Святослава Балея стала відома краєзнавиця, колишня завідувачка відділу історії заповідника Тамара Дмитренко, яка на основі спогадів місцевих мешканців склала своєрідну музейну картотеку доктора медицини і фактично відкрила його ім’я світові.

Після освячення меморіальної дошки настоятелем Свято-Миколаївського чоловічого монастиря архімандритом Меркурієм у приміщення коледжу відбулись краєзнавчі читання «Панталіївський дивотворець Святослав Балей», під час яких розповідями про унікальну особистість лікаря поділились Тамара Дмитренко, Олександр Дехтярчук, Микола Тимчак, Ерна Шевчук.

«Меморіальна дошка на фасаді нашого навчального закладу – це не лише знак пам’яті, це – символ вдячності за невтомну працю, за відданість своїй справі, за людяність Святослава Балея», – висловила думку багатьох присутніх на непересічній події директорка коледжу Жанна Кислюк. – Маємо велику честь зберігати пам’ять про українського лікаря, життєвий шлях якого є прикладом для майбутніх поколінь медиків».

Серед майбутніх досліджень життя та науково-практичних надбань легендарного лікаря – вивчення етимології його прізвища. Серед припущень є й таке: Балей (зустрічаємо також Болей) походить від слова «біль». Святослав Балей мав професійний талант позбавляти людей болю.

За це йому наша глибока шана

Іван Роздум