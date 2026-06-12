Куди підуть 11,4 млн грн: найбільше коштів виділили дитсадкам, найменше — школі №11

На ремонти садочків і шкіл Тернополя спрямують понад 11,4 млн грн: які заклади отримають кошти

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про спрямування 11 мільйонів 444 тисяч 829 гривень із загального фонду бюджету на фінансування капітальних та реставраційних ремонтів у закладах освіти громади у 2026 році.

Загалом на заклади дошкільної освіти передбачено 5 млн 948 тис. грн, а на заклади загальної середньої освіти – 5 млн 496 тис. 829 грн.

Найбільші суми отримають чотири заклади дошкільної освіти. Для ТЗДОЯС №1, №14, №20 та №21 виділено по 1 млн 487 тис. грн на капітальний ремонт із влаштуванням малих архітектурних форм на територіях закладів.

Серед шкіл та ліцеїв кошти спрямують на оновлення приміщень, створення сучасних освітніх просторів і проведення ремонтних робіт:

Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. Івана Франка – 600 тис. грн на капітальний ремонт будівлі та усунення аварійної ситуації;

ТНВК ШПЛ №2 – 990 тис. грн на капітальний ремонт приміщень молодшого корпусу;

Спеціалізована школа №3 з поглибленим вивченням іноземних мов – 600 тис. грн на реставраційний ремонт лабораторій та навчальних кабінетів природничої галузі;

ТЗОШ №11 – 16 тис. 829 грн на капітальний ремонт будівлі та облаштування систем протипожежного захисту;

ТНВК ШМЛ №15 ім. Лесі Українки – 970 тис. грн на створення освітнього простору в межах реформи Нової української школи;

ТЗОШ №19 – 970 тис. грн на капітальний ремонт та створення сучасного освітнього простору;

ТЗОШ №27 ім. Віктора Гурняка – 600 тис. грн на оновлення будівлі та реалізацію заходів НУШ;

ТСШ №29 – 600 тис. грн на створення сучасного освітнього простору;

Тернопільська початкова школа №1 – 150 тис. грн на капітальний ремонт території та облаштування відкритого навчально-презентаційного майданчика.

У міській раді зазначають, що виділені кошти дозволять покращити матеріально-технічну базу навчальних закладів, створити безпечні та сучасні умови для навчання дітей, а також продовжити впровадження реформи Нової української школи.