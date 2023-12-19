На Тернопільщині водій “Skoda Fabia” насмерть збив жінку

18 грудня від травм, отриманих в результаті дорожньо-транспортної пригоди, загинула жителька Скали-Подільської територіальної громади. Аварія трапилася близько 17:00 на дорозі “Татарів – Кам’янець-Подільський”, поблизу міста Борщів.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій “Skoda Fabia” не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 63 річну жінку. Вона від отриманих травм померла ще до приїзду швидкої.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.