20:57 | 19.12.2023
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На Тернопільщині водій “Skoda Fabia” насмерть збив жінку

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свічка,

18 грудня від травм, отриманих в результаті дорожньо-транспортної пригоди, загинула жителька Скали-Подільської територіальної громади. Аварія трапилася близько 17:00 на дорозі “Татарів – Кам’янець-Подільський”, поблизу міста Борщів.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій “Skoda Fabia” не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 63 річну жінку. Вона від отриманих травм померла ще до приїзду швидкої.

У водія  взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

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