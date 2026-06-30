Як розшифровується НМТ: детальний опис

НМТ розшифровується як національний мультипредметний тест. Це вступне тестування для тих, хто планує вступати до закладів вищої освіти України на бакалаврат, а також на окремі медичні магістерські спеціальності після школи. Простими словами, НМТ — це сучасна форма вступного іспиту, яка замінила класичне ЗНО в умовах воєнного стану та стала основним інструментом для конкурсного відбору вступників.

Його головна ідея — перевірити знання абітурієнта одразу з кількох предметів в одному форматі. Саме тому в назві є слово “мультипредметний”: учасник не складає один окремий іспит, а проходить тестування з кількох навчальних дисциплін, результати яких потім використовуються під час вступу.

Для багатьох школярів і батьків ця абревіатура спочатку звучить складно, але на практиці все досить зрозуміло: є реєстрація, є визначені предмети, є тестовий день, є результат у балах, а далі ці бали подаються до електронного кабінету вступника. Водночас важливо не плутати НМТ зі шкільною контрольною роботою. Це офіційне вступне випробування, від якого напряму залежить можливість вступити на бажану спеціальність, особливо якщо йдеться про бюджетне місце.

Що означає абревіатура НМТ

Повна назва НМТ — національний мультипредметний тест. Кожне слово в цій назві має своє значення, і саме воно пояснює суть тестування.

Національний — тест проводиться на державному рівні за єдиними правилами для вступників з різних регіонів України та для тих, хто складає його за кордоном.

Мультипредметний — тест охоплює кілька навчальних предметів, а не одну дисципліну.

Тест — завдання виконуються у форматі стандартизованого оцінювання, переважно з вибором відповіді, встановленням відповідностей або короткою відповіддю залежно від предмета.

Така назва добре передає головну особливість іспиту: вступник проходить комплексну перевірку знань, а не окремі іспити в різні дні, як це було в класичній моделі ЗНО. Через це НМТ став більш компактним за організацією, але не простішим за змістом. Учню усе одно потрібно знати шкільну програму, вміти працювати з часом і швидко перемикатися між предметами.

Навіщо запровадили НМТ

Національний мультипредметний тест з’явився як відповідь на складні умови, у яких опинилася українська освіта після початку повномасштабної війни. Провести традиційне ЗНО у звичному масштабі стало набагато важче: безпека учасників, логістика, повітряні тривоги, переміщення людей всередині країни та за кордон — усе це потребувало нового підходу.

НМТ дозволив зберегти головний принцип вступної кампанії — конкурсний відбір на основі результатів незалежного оцінювання. Це важливо, бо без такого механізму вступ до університетів міг би стати менш прозорим і менш рівним для різних абітурієнтів.

Основні завдання НМТ такі:

дати вступникам можливість подати результати для вступу до закладів вищої освіти; зберегти єдині правила оцінювання для всіх учасників; зменшити організаційне навантаження порівняно з кількома окремими іспитами; адаптувати вступну кампанію до умов воєнного стану; забезпечити можливість складання тесту не лише в Україні, а й у спеціально визначених пунктах за кордоном.

Саме тому НМТ не варто сприймати як тимчасову “спрощену заміну”. Це повноцінне вступне випробування з чіткою структурою, офіційними правилами та результатами, які мають вагу під час вступу.

Які предмети входять до НМТ

Структура тесту може уточнюватися залежно від року вступної кампанії, але загальна логіка зберігається: частина предметів є обов’язковими, а один предмет вступник обирає самостійно. Це зроблено для того, щоб перевірити базові знання кожного абітурієнта і водночас дати можливість врахувати майбутню спеціальність.

До обов’язкових предметів належать:

українська мова;

математика;

історія України.

Четвертий предмет вступник обирає під час реєстрації. Серед предметів на вибір можуть бути українська література, іноземна мова, біологія, хімія, фізика або географія. Вибір не варто робити навмання. Для одних спеціальностей вигіднішою може бути іноземна мова, для інших — біологія, фізика чи хімія. Якщо учень планує вступати на медичний, технічний або природничий напрям, четвертий предмет може помітно вплинути на конкурсний бал через вагові коефіцієнти.

Чим НМТ відрізняється від ЗНО

Багато хто досі порівнює НМТ із ЗНО, бо саме зовнішнє незалежне оцінювання багато років було головним вступним випробуванням в Україні. Принцип незалежного оцінювання залишився, але формат змінився.

Критерій ЗНО НМТ Формат Окремі тести з різних предметів Кілька предметів у межах одного тестування Організація Кілька дат для різних предметів Компактніший графік проходження Умови проведення Переважно паперовий формат у класичній моделі Комп’ютерне тестування Причина зміни Стандартна вступна кампанія мирного часу Адаптація до умов воєнного стану

Головна різниця полягає не в тому, що один формат “легший”, а інший “важчий”. Різниця в організації. НМТ вимагає від учасника більшої концентрації в один день, адже потрібно працювати з кількома предметами поспіль. Через це частою проблемою стає не лише нестача знань, а й втома, хвилювання та неправильний розподіл часу.

Як проходить тестування

НМТ проводиться в спеціально облаштованих тимчасових екзаменаційних центрах. Учасник приходить у визначений день і час, проходить перевірку документів, займає робоче місце за комп’ютером і виконує завдання в електронній системі.

Перед тестуванням важливо уважно перевірити інформацію у своєму персональному кабінеті: дату, місце, час, запрошення, документи та предмет на вибір. Помилки на цьому етапі можуть створити зайвий стрес, особливо якщо учасник помітив неточність в останній момент.

Зазвичай вступники стикаються з такими труднощами:

неуважно читають інструкції перед початком роботи;

витрачають забагато часу на складні завдання;

нервують через комп’ютерний формат, хоча сам інтерфейс зазвичай зрозумілий;

забувають документи або не перевіряють дані в кабінеті;

обирають четвертий предмет без аналізу майбутньої спеціальності.

Щоб уникнути цих проблем, варто заздалегідь пройти демонстраційні варіанти, потренуватися працювати з таймером і скласти простий план: з яких предметів починати підготовку, які теми найслабші, скільки часу залишити на повторення.

Як оцінюються результати НМТ

Результати НМТ переводяться у шкалу, яку використовують під час вступу. Для абітурієнта важливий не лише сам факт складання тесту, а й конкурсний бал. Саме він визначає позицію вступника в рейтинговому списку на конкретну спеціальність.

Кожен предмет має свою кількість завдань і власну схему нарахування тестових балів. Потім ці бали переводять у рейтингову шкалу. Для вступу також можуть застосовуватися вагові коефіцієнти: наприклад, для однієї спеціальності математика може мати більшу вагу, а для іншої — історія України або іноземна мова.

Через це однакові результати з предметів можуть по-різному впливати на вступ залежно від обраної спеціальності. Наприклад, учень із сильним результатом з біології може мати перевагу на медичних або природничих напрямах, а високий бал з фізики — на технічних спеціальностях.

Статистика НМТ: що показують цифри

НМТ щороку складають сотні тисяч вступників. У 2025 році на основну сесію зареєструвалося понад 312 тисяч учасників, а понад 218 тисяч уже отримали результати після частини основних сесій. Явка на основні сесії становила близько 91% від кількості зареєстрованих учасників. Це високий показник, якщо врахувати воєнні умови, переїзди, навчання за кордоном і складну ситуацію в багатьох регіонах.

У 2024 році в основних сесіях НМТ взяли участь понад 265 тисяч абітурієнтів, а разом із додатковими сесіями кількість учасників перевищила 283 тисячі. Такі цифри показують, що тестування залишається головним шляхом для вступу до українських університетів.

Окремо варто звернути увагу на результати. Щороку частина учасників отримує максимальні 200 балів хоча б з одного предмета, але це не масове явище. Високий результат зазвичай мають ті, хто готується системно: не просто переглядає відео перед іспитом, а регулярно розв’язує завдання, повторює теми й аналізує помилки.

Як правильно готуватися до НМТ

Підготовка до національного мультипредметного тесту має бути практичною. Недостатньо просто читати підручник або дивитися пояснення. Потрібно постійно перевіряти себе на завданнях, схожих до реального формату.

Найкраще працює такий підхід:

спочатку пройти пробний варіант і побачити реальний рівень; виписати теми, де найбільше помилок; розділити підготовку на тижні, а не вчити все хаотично; чергувати предмети, щоб не вигорати; раз на 1–2 тижні проходити повний тестовий блок на час; повертатися до помилок, а не просто рахувати правильні відповіді.

Найпоширеніша помилка — відкладати підготовку “на потім”. Через це за місяць до тесту учень бачить великий обсяг матеріалу і починає панікувати. Набагато краще займатися меншими частинами, але регулярно. Навіть 40–60 хвилин якісної підготовки щодня дають кращий результат, ніж хаотичне навчання по 5 годин раз на тиждень.

Як обрати четвертий предмет

Четвертий предмет не варто обирати тільки за принципом “що легше”. Правильніше дивитися на три речі: власний рівень знань, вимоги спеціальності та вагові коефіцієнти у правилах вступу. Іноді предмет, який здається легшим, дає менше користі для конкретного напряму.

Перед вибором варто відповісти собі на кілька запитань:

на які спеціальності я реально планую подавати заяви;

який предмет має більшу вагу для цих спеціальностей;

з якого предмета я можу підняти результат за наявний час;

чи є в мене доступ до нормальних матеріалів і практики;

чи не обираю я предмет лише через страх перед іншим.

Якщо є сумніви, корисно відкрити правила прийому кількох університетів і порівняти коефіцієнти. Це займає небагато часу, але може вплинути на конкурсний бал. Для вступника різниця навіть у кілька балів іноді означає перехід із контракту на бюджет або потрапляння на більш бажану спеціальність.

Що потрібно знати батькам

Батьки часто хвилюються не менше за дітей, але їхня допомога має бути спокійною і практичною. Постійний тиск у стилі “ти повинен набрати максимум” рідко працює добре. Набагато корисніше допомогти з режимом, документами, реєстрацією, пошуком матеріалів і нормальним графіком відпочинку.

Підлітки перед НМТ часто стикаються з перевтомою, страхом провалу, порівнянням себе з однокласниками та невпевненістю у виборі спеціальності. У цей період важливо не посилювати тривогу. Якщо дитина регулярно готується, проходить тести й аналізує помилки, це вже правильний рух уперед.

Батькам варто перевірити організаційні моменти: чи створений персональний кабінет, чи правильно внесені дані, чи завантажені документи, чи відома дата тестування. Часто саме дрібні організаційні помилки створюють найбільше нервів перед іспитом.