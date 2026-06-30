Замість подарунків — допомога армії: випускники ліцею на Тернопільщині передали 14 тисяч гривень для ЗСУ

Випускники ІІ ліцейного (11) класу 2026 року Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею вирішили завершити навчання не лише теплими спогадами про шкільні роки, а й доброю справою для українських захисників.

Молодь спільно з батьками зібрала та передала 14 тисяч гривень на ремонт автомобіля для військовослужбовців Збройних сил України.

У навчальному закладі зазначають, що цей внесок є проявом вдячності тим, хто щодня боронить державу та забезпечує можливість дітям навчатися, будувати плани й мріяти про майбутнє.

У школі подякували випускникам та їхнім батькам за небайдужість і підтримку українських військових, наголосивши, що такі вчинки є прикладом відповідальності та патріотизму.

«Нехай добро, яке ви сьогодні подарували, повернеться до вас сторицею», — побажали випускникам у ліцеї.