У лісах Борщівщини заблукала жінка

Поліція звертається з проханням до громадян, які володіють інформацією про місцезнаходження безвісти зниклої або бачили та впізнали останню, просимо повідомити до Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за адресою: м. Борщів, вул. Івана Франка, 10, Тернопільської області, тел. ч/ч: (03541) 2-12-45, 0680965818 або 102.