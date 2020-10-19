У лісах Борщівщини заблукала жінка
Борщівським відділенням поліції встановлюється місцезнаходження гр. Бабак Алли Миколаївни, 1962 р-н, жит. с. Смотрич Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, яка 19.10.2020 року заблукала в лісі неподалік с.Лосяч Борщівського району.
Прикмети: ріст 164 см, одягнута в синє пальто та темно-синю хустку, середньої тілобудови, русий колір волосся.
Поліція звертається з проханням до громадян, які володіють інформацією про місцезнаходження безвісти зниклої або бачили та впізнали останню, просимо повідомити до Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за адресою: м. Борщів, вул. Івана Франка, 10, Тернопільської області, тел. ч/ч: (03541) 2-12-45, 0680965818 або 102.