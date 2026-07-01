Лави Небесного воїнства поповнив захисник Ігор Варʼян з Тернопільщини

Небесне військо поповнив старший стрілець-оператор 2 єгерського відділення 1 єгерського взводу 6 єгерської роти 2 єгерського батальйону ВАР’ЯН Ігор Петрович, який вважався зниклим безвісти та визнаний загиблим 26 липня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі н. п. Новоселівка Перша Покровського району Донецької області.

Рідні до останнього вірили й сподівалися на його повернення.

На превеликий жаль, 25 червня 2026 року підтвердилася трагічна звістка.

Його відданість Батьківщині, мужність і сміливість назавжди залишаться прикладом для кожного з нас.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав і любив Ігоря Петровича.

Ми поділяємо ваш біль і схиляємо голови перед його подвигом.

Світла пам’ять про Героя житиме в наших серцях.

Вічна слава Герою України !