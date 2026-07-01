На «Алеї Зірок» у Тернополі з’являться відзнаки двох бойових бригад

У Тернополі «Алею Зірок» поповнять новими відзнаками. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради з метою вшанування героїчних особистостей, визначних подій та тих, хто робить вагомий внесок у розвиток держави й громади.

Цьогоріч на Алеї зірок на вулиці Петра Конашевича-Сагайдачного встановлять зірки з іменами 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Як зазначив міський голова Сергій Надал, відзнаки встановлюють на знак пошани до героїзму та самовідданої служби військовослужбовців, адже в цих підрозділах служить чимало жителів Тернополя та області, які захищають Україну від російської агресії.

Перед ухваленням рішення у місті тривав збір пропозицій від мешканців щодо кандидатур для увіковічення на Алеї.

Нагадаємо, «Алею Зірок» у Тернополі започаткували у 2011 році. Щороку до Дня міста тут відкривають нові іменні та колективні відзнаки, присвячені видатним тернополянам, творчим колективам, волонтерам, добровольцям і захисникам України.