У Тернополі штрафуватимуть перевізників за непрацюючі кондиціонери в громадському транспорті
Відтепер, якщо автобус або тролейбус обладнаний системою кондиціювання, але за температури повітря +25°C і вище кондиціонер не працює або вимкнений, до перевізника застосовуватиметься штраф у розмірі 2 000 гривень за кожен день виявленого порушення щодо кожного транспортного засобу.
Порушення фіксуватимуть уповноважені особи під час перевірок роботи громадського транспорту. Відповідний акт міститиме дату, час перевірки, номер транспортного засобу та маршрут, на якому виявлено порушення.
Прийняте рішення спрямоване на підвищення якості перевезень та забезпечення комфортних умов для пасажирів у літній період.