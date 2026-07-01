У Тернополі штрафуватимуть перевізників за непрацюючі кондиціонери в громадському транспорті

Відтепер, якщо автобус або тролейбус обладнаний системою кондиціювання, але за температури повітря +25°C і вище кондиціонер не працює або вимкнений, до перевізника застосовуватиметься штраф у розмірі 2 000 гривень за кожен день виявленого порушення щодо кожного транспортного засобу.