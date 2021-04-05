08:00 | 5.04.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Більш як 1 000 дітей у Тернополі не мають щеплень, тому їм можуть заборонити навчатися у школі

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Нещодавно Верховний суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду визнав законним відсторонення від навчання у закладах професійно-технічної освіти, школах і закладах дошкільної освіти дітей, яким не зробили профілактичні щеплення.

Це означає, що дошкільнятам та учням необхідно мати усі обов’язкові щеплення, передбачені Календарем профілактичних щеплень, щоб з 1 вересня мати змогу відвідувати садочки чи очно навчатися у школах та закладах професійно-технічної освіти.

Як повідомив заступник директора з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Володимир Кучма, у закладах дошкільної освіти м. Тернополя практично усі діти щеплені, існують лише поодинокі випадки, коли в дитини є медичні протипоказання до вакцинації. Натомість, у тернопільських школах навчаються 482 учні, які не мають профілактичних щеплень, проте відвідують уроки, та ще 736 дітей, які частково вакциновані (не від усіх 10 інфекційних хвороб).

«Для того, щоб 1 вересня усі діти мали змогу безперешкодно відвідувати навчання, закликаємо батьків завчасно звернутися до педіатра та перевірити наявність у дитини усіх обов’язкових щеплень, – наголошує Володимир Кучма. – Профілактичні щеплення у Тернополі проводяться щоденно у шести педіатричних філіалах. Отримує їх дитина відповідно до дати народження, і при оформленні медичної довідки форми № 086-1/о, яка необхідна для зарахування в школу, в ній зазначатиметься уся інформація про отримані дитиною щеплення».

Додамо, станом на квітень 2021 року, у шести педіатричних відділеннях міської дитячої комунальної лікарні працює 60 дільничних лікарів-педіатрів, функціонують кабінети профілактичних щеплень та наявні усі необхідні вакцини від інфекціних хвороб. 

Для того, щоб отримати передбачені Календарем щеплення та надолужити пропущені, необіхдно звернутися до сімейного лікаря чи педіатра.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *