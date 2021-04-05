Більш як 1 000 дітей у Тернополі не мають щеплень, тому їм можуть заборонити навчатися у школі

Нещодавно Верховний суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду визнав законним відсторонення від навчання у закладах професійно-технічної освіти, школах і закладах дошкільної освіти дітей, яким не зробили профілактичні щеплення.

Це означає, що дошкільнятам та учням необхідно мати усі обов’язкові щеплення, передбачені Календарем профілактичних щеплень, щоб з 1 вересня мати змогу відвідувати садочки чи очно навчатися у школах та закладах професійно-технічної освіти.

Як повідомив заступник директора з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Володимир Кучма, у закладах дошкільної освіти м. Тернополя практично усі діти щеплені, існують лише поодинокі випадки, коли в дитини є медичні протипоказання до вакцинації. Натомість, у тернопільських школах навчаються 482 учні, які не мають профілактичних щеплень, проте відвідують уроки, та ще 736 дітей, які частково вакциновані (не від усіх 10 інфекційних хвороб).

«Для того, щоб 1 вересня усі діти мали змогу безперешкодно відвідувати навчання, закликаємо батьків завчасно звернутися до педіатра та перевірити наявність у дитини усіх обов’язкових щеплень, – наголошує Володимир Кучма. – Профілактичні щеплення у Тернополі проводяться щоденно у шести педіатричних філіалах. Отримує їх дитина відповідно до дати народження, і при оформленні медичної довідки форми № 086-1/о, яка необхідна для зарахування в школу, в ній зазначатиметься уся інформація про отримані дитиною щеплення».

Додамо, станом на квітень 2021 року, у шести педіатричних відділеннях міської дитячої комунальної лікарні працює 60 дільничних лікарів-педіатрів, функціонують кабінети профілактичних щеплень та наявні усі необхідні вакцини від інфекціних хвороб.

Для того, щоб отримати передбачені Календарем щеплення та надолужити пропущені, необіхдно звернутися до сімейного лікаря чи педіатра.