У Тернополі відновлюється навчання у школах

З понеділка, 25 січня, у Тернополі відновлюється навчання у закладах загальної середньої освіти для учнів 1-11 класів.

Як наголосив міський голова Сергій Надал, всі тернопільські навчальні заклади готові до початку навчального процесу. Школи забезпечені і матеріально, і технічно. Освітній процес проходитиме з дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів. Учні молодших класів відвідуватимуть уроки в звичному режимі, а школярі 5-11 класів – відповідно до змішаної форми навчання.

«Обов’язковим для усіх навчальних закладів у Тернополі є дотримання протиепідемічних вимог. Окрім того, на тему провенції порширення вірусу COVID-19 нещодавно школи отримали гігієнічні бокси з освітньо-розважальними матеріалами для дітей молодшої і старшої школи, розроблені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), – додає міський голова. – Інформаційні набори школи отримали в рамках реалізації Тернопільською громадою статусу кандидата «Громада, дружня до дітей та молоді»».

Дані матеріали допоможуть дітям засвоїти важливі знання щодо поширення коронавфрусної інфекції, а також допоможуть вчителям вдосконалити свої знання в темі гігієни та охорони здоров’я, і проводити уроки у розважальній формі.

До наборів увійшли також рекомендації для працівників щодо підтримки безпечного середовища у навчальних закладах, зокрема, інформаційні матеріали з проведення дезінфекції у школах та вдома, надані партнером ЮНІСЕФ-компанією UNILEVER.