На війні загинув захисник Олег Куліковський з Тернопільщини

💔Знову біль, смуток і сльози огортають Теребовлянську громаду. На війні загинув мешканець міста Теребовлі солдат Олег Ростиславович Куліковський, 12 травня 1988 року народження, повідомила міська рада.

🖤Життя захисника обірвалося 28 червня 2026 року, у День Конституції України – день, що символізує незалежність, свободу, права і гідність українського народу. Символічно й водночас невимовно боляче, що саме в це державне свято, яке уособлює цінності, за які сьогодні борються українські воїни, Олег віддав найдорожче – власне життя за Україну.

🪖Воїн загинув під час виконання обов’язків військової служби та бойового завдання, пов’язаного із захистом Батьківщини, її незалежності й територіальної цілісності, в районі населеного пункту Лиман Краматорського району Донецької області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.

Олег Куліковський служив кулеметником. До лав Збройних сил України був призваний 24 лютого 2026 року. Він став на захист рідної землі, мужньо виконавши свій військовий обов’язок до останнього подиху.

🙏Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав та любив Олега. Жодні слова не здатні втамувати біль від такої непоправної втрати. Нехай пам’ять про мужнього захисника назавжди житиме в серцях вдячних українців, а Господь дарує його душі вічний спокій.

Вічна та світла пам’ять Герою!🕯️

Герої не вмирають!💙💛





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